Liczby jak u debiutanta... Dawid Kubacki oszukał przeznaczenie!

"13, 35, 33, 44, 32, 48, 42, 28, 39, 21, 27, 27, 27, 14" - to nie miejsca któregoś z debiutantów w tym sezonie Pucharu Świata, ale pozycje zajmowanego przez zdobywcę brązowego medalu olimpijskiego - Dawida Kubackiego! Napisać, że Polak powodów do optymizmu nie w PŚ dawał, to nic nie napisać. Co więcej, 32-letni skoczek nie był nawet pewien, czy w ogóle pojedzie na igrzyska olimpijskie!

Sezon zaczął jeszcze nie najgorzej, bo od 13. miejsca podczas konkursu w Niżnym Tagile. Można było to przyjąć za niezły prognostyk, tymczasem okazało się, że to był najlepszy występ Kubackiego przez kolejne dwa miesiące!

Pekin 2022. Nic nie wskazywało na sukces Kubackiego

Już nazajutrz zajął dopiero 35. pozycję, a z czasem okazało się, że do tak słabych wyników będzie musiał się przyzwyczaić. Aż w połowie z 14 konkursów Kubacki nie zakwalifikował się nawet do drugiej serii, a najgorzej wypadł tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy w Engelbergu uplasował się dopiero na 48. pozycji. Wówczas też zanotował najkrótszy skok w tym sezonie Pucharu Świata - wylądował dopiero na 111. metrze.

Jakby tego było mało, to niedawno Kubacki przeszedł jeszcze zakażeniem koronawirusem i do rywalizacji mógł wrócić dopiero pod koniec stycznia w Willingen. Tam zajął 27. i 14. miejsce.

- Moim zdaniem oddałem skoki dobre. Jesteśmy w tym miejscu, w który byliśmy w piątek. Dwa kolejne dni to loteryjne konkursy, ciężko na tym wyciągać konstruktywne wnioski - podkreślał Kubacki po konkursach w Willingen.

Odpowiadają na pytanie o igrzyska olimpijskie, nawet nie zahaczył o słowo "medal". Zdecydowanie bliżej było mu do recytowanego przez lata przez Adama Małysza hasła: "oddać dwa dobre skoki".

- Lecę do Pekinu z nadziejami i wiarą w dobre skoki, to mnie najbardziej interesuje. Może się zdarzyć, że tam warunki będą sprawiedliwe i będziemy mogli normalnie walczyć - podkreślał Kubacki .

Pekin 2020. Dawid Kubcaki zdobył brązowy medal

W niedzielne popołudnie Kubacki na normalnej skoczni powalczył jak lew - po pierwszej serii był ósmy, a po drugiej mógł się cieszyć z brązowego medalu . Po złoto sięgnął Ryoyu Kobayashi z Japonii, a srebro uzyskał Manuel Fettner z Austrii.

Piotr Jawor