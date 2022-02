Mimo tego, że dwie norweskie gwiazdy trafiły do izolacji, w kadrze nie ma paniki. Norwegowie są przekonani, że oboje bardzo szybko wrócą do rywalizacji. Brat Johannesa Tarjei Boe stwierdził nawet, że to może mu pomóc.

Pekin 2022: Norweskie gwiazdy w izolacji

- On staje się wyjątkowo pobudzony, kiedy już usunie ze swojej drogi wszystkie przeszkody. Rywale powinni się obawiać - ostrzegał na konferencji Tarjei Boe.





To nie pierwsze problemy z koronawirusem w norweskiej kadrze. Wcześniej trzech norweskich narciarzy biegowych i trener uzyskali pozytywny wynik testu na COVID-19 po przedolimpijskim obozie treningowym we Włoszech, co spowodowało zamieszanie w planach podróży norweskiego zespołu.



- W pewnym sensie już nas to nie zaskakuje. Ćwiczymy już mając z tyłu głowy, że coś może się wydarzyć. Trafiamy na kwarantannę, ale tak z boku, dla niektórych może wydawać się to już nudne - dodał Boe.