Mimo tego, że soliści mieli okazję rywalizować już podczas zmagań drużynowych, to jednak prawdziwy smak walki najlepszych łyżwiarzy figurowych świata mogliśmy poczuć dopiero w trakcie indywidualnych zmagań o olimpijskie krążki.

Pekin 2022: Yuzuru Hanyu chciał przejść do historii

Po znakomitym przejeździe i rekordzie świata po programie krótkim na prowadzeniu był główny kandydat do złota Amerykanin Nathan Chen. 22-latek z Kalifornii przed czterema laty w Pjongczangu zupełnie zepsuł program krótki i był dopiero 17., co przekreśliło jego medalowe szanse. Wygrał wtedy program dowolny, ale ostatecznie skończył zmagania na piątej pozycji.

Złotego medalu bronił Yuzuru Hanyu, który triumfował również w Soczi. W Pekinie po programie krótkim zajmował dopiero ósmą pozycję i jego szanse na obronę tytułu, czy w ogóle na medal, były niewielkie. Japończyk mimo to spróbował zapisać się w historii i skoczyć poczwórnego axla, ale nie udało mu się poprawnie wylądować. Mimo to po raz kolejny udowodnił, że jest wielkim artystą, bo historia, którą opowiadał na lodzie, była naprawdę wciągająca. To wszystko pozwoliło mu na awans na czwartą pozycję z łączną notą 283,31 pkt.

Mimo wszystko Japończycy mieli ogromne powody do radości. Po brązowy medal sięgnął mający w swoim programie dowolnym aż pięć poczwórnych skoków Shoma Uno. Co prawda popełnił drobne błędy i otrzymał za swój występ niższą notę niż Hanyu, ale przewaga z programu krótkiego pozwoliła mu stanąć na podium z łączną notą 239 pkt.



Najlepszym z Japończyków był jednak fantastyczny Yuma Kagiyama, który zaprezentował się do muzyki z filmu "Gladiator". I niczym Russel Crowe bohatersko spisał się na tafli, dostając za swój program dowolny aż 201,93 pkt. W sumie dało mu to 310,05 pkt i olimpijskie srebro.

Po złoty medal sięgnął faworyzowany Nathan Chen, który był w Pekinie klasą sam dla siebie. Pięć poczwórnych skoków do piosenki Eltona Johna "Rocket Man" sprawiło, że za swój występ w programie dowolnym otrzymał 218,63 pkt,, co było jego najlepszym rezultatem w tym sezonie, choć nie udało mu się pobić własnego rekordu świata. Łączna nota 332,60 pkt była doskonałym odzwierciedleniem przewagi, jaką ma nad resztą stawki. Chen to fenomen, jeden z najlepszych łyżwiarzy w historii i zawodnik, dla którego start w Pekinie był czymś szczególnym, bowiem to właśnie z Chin wyemigrowali jego rodzice, by zacząć lepsze życie.