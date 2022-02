Z 55 przypadków 29 to osoby, które badano na lotnisku tuż po przybyciu do Pekinu, a 26 już wcześniej trafiło do tzw. olimpijskiej bańki.

Z łącznej liczby 287 pozytywnych wyników testów aż 191 dotyczą tych zrobionych na lotnisku. Pozostałe już w zamkniętej pętli, w której znajdują się sportowcy, członkowie ekip oraz osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.

Pekin 2022. "Gdy wszyscy uczestnicy już przybędą, liczba zakażeń spadnie"

Jak poinformował podczas sesji MKOl w stolicy Chin szef działającego przy Komitecie Organizacyjnym panelu ekspertów medycznych Brian McCloskey, do tej pory w sumie pobrano 610 tys. próbek.

"Gdy wszyscy uczestnicy igrzysk zjawią się w Pekinie, liczby zakażonych zaczną spadać. Jesteśmy przekonani, że opracowany system będzie działał, co nie znaczy, że tracimy czujność" - powiedział McCloskey.

Uczestnikom igrzysk wolno się przemieszczać tylko między miejscem zakwaterowania a obiektami, w dodatku wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego transportu. Każdy trafiający do "bezpiecznej pętli" jest testowany codziennie.

Pekin 2022. Władze chińskie i "zero tolerancji" w walce z COVID-19

Chiny w walce z pandemią COVID-19, która rozpoczęła się w tym kraju, przyjęły politykę zerowej tolerancji. Obejmuje ona m.in. ścisłą kontrolę graniczną i odwołanie prawie wszystkich lotów międzynarodowych. Uczestnicy igrzysk - sportowcy, oficjele i przedstawiciele mediów - przylatują praktycznie wyłącznie samolotami czarterowymi lub dedykowanymi.

Igrzyska w Pekinie rozpoczną się oficjalnie w piątek i potrwają do 20 lutego.

