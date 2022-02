Turnieje olimpijskie w hokeju na lodzie ruszyły na igrzyskach olimpijskich zanim jeszcze rozpoczęły się igrzyska zimowe. Pierwszy rozegrano jeszcze na imprezie letniej w Antwerpii w 1920 roku. I już wówczas wzięła w nim udział Czechosłowacja - nowo powstałe wówczas po wojnie światowej państwo. Od początku się liczyła i na pierwszej imprezie sięgnęła po brązowy medal, ustępując tylko silnym ekipom północnoamerykańskim - Kanadzie i Stanom Zjednoczonym.

Od tamtej pory Czechosłowacja nie uczestniczyła tylko w jednym turnieju olimpijskim - w 1932 roku w Lake Placid, czyli akurat tym, na którym najwyżej zaszli Polacy. Biało-czerwoni hokeiści zajęli czwartą lokatę. Czechosłowacy a potem Czesi grali poza tym zawsze i nigdy nie wypadli tak denne jak w Pekinie.



Po raz pierwszy w historii czeski hokej nie dotarł nawet do ćwierćfinału - to nie zdarzyło się nigdy również Czechosłowacji. Ona nigdy nie sięgnęła po olimpijskie złoto, to udało się dopiero osobnej wspaniałej drużynie czeskiej w Nagano w 1998 roku, ale miała wiele medali na igrzyskach. W 1948 roku w St. Moritz, w 1968 roku w Grenoble, w 1976 roku w Innsbrucku, w 1984 roku w Sarajewie były to srebra, a w 1920 roku w Antwerpii, w 1964 roku w Innsbrucku, w 1972 roku w Sapporo i na koniec w 1992 roku w Albertville - brązy.



Czesi poza mistrzostwem olimpijskim w 1998 roku zdobyli także brąz w Turynie w 2006 roku, a przecież na poprzednich igrzyskach w Pjongczangu byli wicemistrzami. Teraz mamy potężny zjazd i najniższa lokatę w dziejach. Przebiła ona siódme lokaty, jakie Czechy i Czechosłowacja zajmowali już kilkukrotnie. Siódme miejsce to jednak ćwierćfinał, a w Pekinie ekipa czeska jest niżej niż Szwajcarzy czy debiutujący na takiej imprezie Duńczycy.



W ćwierćfinale są też Słowacy, którzy po raz pierwszy od igrzysk w Vancouver w 2010 roku będą wyżej od swoich sąsiadów - wtedy słowacki hokej zajął czwarte miejsce. Teraz radzi sobie lepiej, gdyż mniej odczuwa brak zawodników NHL. Ci nie mogli przyjechać do Pekinu, a Czesi mają ich relatywnie sporo - to aż 37 nazwisk czeskich hokeistów grających w najlepszej lidze świata. Nie zmienia to jednak faktu, że czeski hokej jest na zakręcie i przeżywa kryzys.





Pekin 2022. Kiedy ćwierćfinały hokeja?

Mecze ćwierćfinałowe turnieju hokeja będą ozdobą igrzysk w Pekinie w środę 16 lutego. O godz. 5.10 USA grają ze Słowacją, o godz. 7 - Rosjanie z Duńczykami, o godz. 9.40 zagra Finlandia ze Szwajcarią, a na koniec o godz. 14.30 Kanada zmierzy się ze Szwecją.