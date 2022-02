Thomas Bach, który ocenił to zachowanie jako "niesamowity chłód" przyznał, że zaskoczyła go atmosfera wokół 15-letniej Rosjanki. - Można było poczuć tę mrożącą atmosferę, ten dystans, jaki wokół niej powstał. Dlaczego tak się stało, to pozostaje poza moją wyobraźnią - dodał szef MKOl.

Pekin 2022. MKOl w obronie Kamiły Walijewej

Thomas Bach, choć nie wymienił żadnego nazwiska rosyjskich działaczy i trenerów, których krytykuje za zachowanie wobec Walijewej, ma na myśli zachowanie trenerki Eteri Tutberidze, która przed kamerą po zakończeniu występu swojej podopiecznej wyraźnie zdenerwowana pytała "Dlaczego odpuściłaś? Dlaczego przestałaś walczyć?".

Walijewa prowadziła po programie krótkim, ale w czwartek popełniła zbyt wiele błędów i spadła w klasyfikacji końcowej na czwarte miejsce. Złoto zdobyła Rosjanka Anna Szczerbakowa. Srebro wywalczyła jej rodaczka Aleksandra Trusowa, a brąz Japonka Kaori Sakamoto. Reprezentująca Polskę Ekaterina Kurakova zajęła 12. miejsce.