Talent Kamiły Walijewej jest ogromny. 15-letnia Rosjanka uchodzi za jedną z najlepszych zawodniczek od czasów Tonyi Harding, Midori Ito czy Suryu Bonaly. Została jednak przyłapana na stosowaniu dopingu. Po wielu przepychankach związanych z tym, co począć z nią dalej, została dopuszczona do startu w programie skróconym solistek ze świadomością, że jeżeli wywalczy medal (a jest murowaną faworytką), może go nie otrzymać. Co więcej, w wypadku gdyby Rosjanka znalazła się w pierwszej trójce, ceremonia wręczenia krążków w ogóle się na razie nie odbędzie, w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie losów 15-latki.

Pekin 2022. Kamiła Walijewa pojechała z błędami

Sprawa wywołuje wielkie kontrowersje, jest jedną z większych afer dopingowych w dziejach sportu. Emocje udzielają się wszystkim i udzieliły się także samej zawodniczce. Przejechała swój program skrócony z typową dla siebie baletową wprawą, gracją ruchów, fenomenalnymi piruetami i szykiem. Nie był to jednak przejazd idealny. Kamiła Walijewa potknęła się już przy pierwszym skoku i po serii błędów uzyskała wynik 82,16. To dało jej pierwsze miejsce, ale Rosjanka dzięki temu przejazdowi jest w zasięgu rywalek.



Drugie miejsce zajęła jej rodaczka, mistrzyni świata Anna Szczerbakowa z 80,20 pkt, a trzecia Japonka Kaori Sakamoto - 79,84 pkt. Japońska łyżwiarka swój występ zakończyła wybuchem szlochu.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamiła Walijewa z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego. WIDEO © 2022 Associated Press

Płakała też Kamiła Walijewa po swym przejeździe. Wyraźnie puściły jej nerwy, ale chociaż wielu przewidywało, że rozsypie się zupełnie jak Tonya Harding podczas igrzysk w Lillehammer 1994, to jednak tak się nie stało. Zdenerwowana nastolatka popełniła błędy, ale przejazd miała najlepszy i prowadzi.



Do finału awansowała także Polka Jekaterina Kurakowa - z wynikiem 59,08 pkt z 24. pozycji. Program dowolny i koniec rywalizacji - w piątek 18 lutego o godz. 11.