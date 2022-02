Jak wyglądają medale, które sportowcy zdobywają w Pekinie?

XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 odbywają się w Pekinie, w Chinach, w dniach 4­ - 20 lutego 2022 roku. Stolica Wschodu stała się pierwszym w historii miastem, które organizuje zarówno letnie, jak i zimowe igrzyska olimpijskie. Sportowcy rywalizują w 15 dyscyplinach: biathlon, bobsleje (w tym skeleton), curling, hokej na lodzie, saneczkarstwo, łyżwiarstwo (w tym figurowe, short track i speed skating). Dyscypliny zimowych igrzysk olimpijskich to także narciarstwo biegowe, alpejskie, freestyle, kombinacja norweska, skoki narciarskie i snowboard.

Jak wyglądają medale olimpijskie zimowych igrzysk 2022?

Medale olimpijskie to najwyższa nagroda, o której marzy każdy sportowiec. Organizatorzy zimowych igrzysk olimpijskich przedstawili wygląd projektu medali olimpijskich, o które będą walczyć sportowcy już na początku 2022 roku. Krążki olimpijskie noszą nazwę "Tong Xin", co oznacza "razem jako jedność". Projekt medali mocno nawiązuje do chińskiej historii i tradycji "jedność nieba i ziemi i jedność ludzkich serc".

Medale olimpijskie składają się z pięciu pierścieni, reprezentującymi ducha olimpijskiego, łączącego sportowców z całego świata, i centrum. W środku krążka po jednej stronie widnieją koła olimpijskie, a dookoła wygrawerowane są słowa "XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022" oraz wzory lodu, śniegu i chmur. Na tylnej części medalu możemy zobaczyć logo igrzysk Pekin 2022, a także napisane po chińsku "Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022". Ponadto na zewnętrznym pierścieniu wygrawerowana zostanie nazwa dyscypliny, w której dany sportowiec wywalczył trofeum.

Z czego zrobione są medale olimpijskie?

Według zamysłów autorów projektu, wygląd medalu ma odzwierciedlać wyjątkową kulturę Chin. Będzie mocno nawiązywał do wyglądu starożytnych chińskich wisiorków z jadeitu, które miały znaczenie rytualne. Płytkie rzeźbione wzory oparte będą na tradycyjnym chińskim piśmie. Czy złote medale olimpijskie to prawdziwe złoto? Tak naprawdę złoty medal jest wykonany ze srebra próby od 925 do 1000 i tylko pokrywa się je cienką warstwą złota. Zresztą srebrne medale też nie zawsze są w 100 proc. srebrne, chociaż zawierają taką samą ilość srebra, jak złoty medal (co najmniej 92,5 proc.). Brązowe medale wykonane są z miedzi, cynku, cyny oraz małej ilości srebra.

Wszystkie medale olimpijskie muszą mieć co najmniej 3 mm grubości i 60 mm średnicy. Kształt złotych, srebrnych i brązowych medali zimowych igrzysk 2022 jest prosty, a użycie jadeity ma przypomnieć krążki letnich igrzysk rozgrywanych w Pekinie w 2008 roku. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 zostanie rozdanych 109 kompletów medali.

Medale Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich

Spośród 23 dotychczasowych edycji zimowych igrzysk olimpijskich, reprezentacja Polski przywiozła medale tylko z ośmiu, a więc z piętnastu wracała bez medalu. Medale olimpijskie Polaków to 22 krążki, z czego 18 Polacy zdobyli w XXI wieku. Najlepsze dla polskich sportowców pod tym względem były ZIO 2010 w Vancouver i ZIO 2014 w Soczi. Najbardziej utytułowanym reprezentantem Polski ZIO jest Kamil Soch, który ma na swoim koncie trzy złote medale indywidualnie i jeden wywalczony w drużynie. Na drugim miejscu jest biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk-Tekieli. Polka zdobyła dwa złote medale, jeden srebrny i dwa brązowe. Według badań prowadzonych przez amerykańskich analityków z grupy Gracenote Nielsen, szanse na medale olimpijskie Polaków w Pekinie to tylko pięć krążków.



