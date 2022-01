Jak "czytać" logo igrzysk w Pekinie? Co oznaczają jego barwy? Odpowiadamy

Oprac.: Andrzej Zasadni Pekin 2022

Zimowe igrzyska olimpijskie Pekin 2022 to nie tylko gra o najwyższą stawkę, jaką jest olimpijskie złoto, ale także gra symboli. Ta zawarta jest w logo igrzysk olimpijskich, które co cztery lata niesie za sobą nowe przesłanie. Nie inaczej jest w przypadku Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Jak "czytać" tegoroczne logo igrzysk olimpijskich? Co oznaczają poszczególne kolory? Odpowiadamy.

Zdjęcie Logo igrzysk olimpijskich w Pekinie zaprojektowała Lin Cunzhen. / AFP