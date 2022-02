Tandrevold w niedzielę była bardzo bliska zdobycia medalu igrzysk olimpijskich w biegu na dochodzenie. Norweżka była trzecia po ostatnim strzelaniu i wydawało się, że pewnie zmierza po brązowy medal.

Na ostatnich metrach Norweżka utraciła jednak siły, jakby doznała paraliżu. Z najwyższym trudem dotarła do mety, gdy wymijały ją kolejne rywalki.



Tuż za metą Tandrevold padła na ziemię i natychmiast otrzymała pomoc medyczna. Norweżka balansowała na granicy omdlenia.





Pekin 2022. Ingrid Landmark Tandrevold zabrała głos

Teraz biathlonistka opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym komentuje całą sytuację. Opatrzyła go zdjęciem, które - jak się okazało - wykonała w grudniu.



- Powyższe zdjęcie zrobiłam w grudniu, gdy - jak myślałam - przeżywałam najgorszy okres w karierze. Pomyślałam, że uchwycę ten moment i przypomnę go, gdy los się odwróci, by docenić wzloty i upadki - napisała Tandrevold.



- Dziś jednak osiągnęłam najgorszą chwilę w mojej karierze. Myślę, że sport nie zawsze jest sprawiedliwy. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, jakie otrzymałam. Jesteście najlepsi! Będę walczyła dalej - dodała norweska zawodniczka.

