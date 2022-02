Przed każdymi igrzyskami pewne rozgrywki rozpoczynają się wcześniej, co jest też efektem napięcia kalendarza olimpijskiego. Igrzyska trwają na tyle krótko, że nie da się wszystkiego zmieścić bez przeładowania rozgrywek. Co edycję więc już przed zapaleniem znicza olimpijskiego rusza walka w wielu dyscyplinach - w trakcie igrzysk w Tokio była to np. piłka nożna, a w Pekinie są to curling czy hokej na lodzie w wydaniu kobiet.



Rozpalenie znicza olimpijskiego w Pekinie nastąpi w piątek, a najczęstszą odpowiedzią na pytanie, dlaczego nie rozpalić go już w środę jest taka, że wtedy nie ma jeszcze na miejscu dość uczestników igrzysk olimpijskim.



Pekin 2022 Igrzyska rozpoczną się przed ceremonią otwarcia

Efekt tego jest taki, że igrzyska się jeszcze nie rozpoczęły, a reprezentacja Włoch już ma na koncie dwie wygrane w curlingu: 8-4 z USA i 8-7 ze Szwajcarią. Z kolei reprezentacja Czech wygrała nawet trzy spotkanie w dwóch różnych sportach - w curlingu z Norwegią i Australią, a także 3-1 z Chinkami w hokeju kobiet.

Pekin 2022. Rywalizacja olimpijska już trwa. Kto startuje?

Curling w chwili rozpalenia ognia olimpijskiego będzie miał na koncie trzy dni rozgrywek par mieszanych! Będzie to zatem dość zaawansowany etap rozgrywek, a wprowadzenie rozgrywek par mieszanych do osobnej rywalizacji kobiet i mężczyzn sprawia, że trzeba rozpocząć tak wcześnie. Pary mieszane rozegrają aż 13 kolejek walki każdy z każdym, ale w wypadku curlingu gra się niekiedy po dwa mecze dziennie. W hokeju np. to już niemożliwe.

Wielu innych sportowców ma na razie treningi, ale w dniu ceremonii otwarcia swój program krótki pojadą soliści łyżwiarze figurowi w zawodach drużynowych.



