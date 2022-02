Big Air to jedna z najefektowniejszych konkurencji w rywalizacji w narciarstwie dowolnym. W finale dwunastu zawodników miało trzy próby, by zaprezentować swoje umiejętności na potężnej skoczni, która notabene jest jednym z najbardziej niezwykłych obiektów na całych igrzyskach, ponieważ umiejscowiona jest na tle elektrowni i budynków przemysłowych. Dwie najlepsze noty liczą się do końcowego rezultatu

Pekin 2022: Efektowne popisy Norwegów

Po pierwszej serii na prowadzeniu znajdował się Norweg Birk Ruud, który po fantastycznym skoku uzyskał notę 95,75 punktu. Za jego plecami, ze stratą 2,75 punktu plasował się Kanadyjczyk Evan McEachran, natomiast trzeci był Włoch Leonardo Donaggio, który również osiągnął notę powyżej 90 punktów.



Seria druga kompletnie nie wyszła McEachranowi, którego skok był zupełnie nieudany i wypadł z podium. Na drugie miejsce awansował Henrik Harlaut ze Szwecji, który po dwóch skokach zgromadził 176 punktów. Na prowadzeniu pozostał Ruud, jego druga próba była równie udana co pierwsza i z dorobkiem 187,75 punktu mógł spokojnie czekać na ruch rywali. Najwyższą notę za swój skok w drugiej serii, 93 punkty, otrzymał kolejny z Norwegów Christian Nummedal i przed finałową rozgrywką wciąż mógł liczyć na medal.

Nummedal zaryzykował w swoim trzecim skoku, ale niestety nie udało mu się poprawnie wylądować i pożegnał się z walką o medale. Podobny los spotkał również drugiego po pierwszej serii McEachrana i on także skończył rywalizację w Big Air poza podium. Swoją szansę wykorzystał za to Amerykanin Colby Stevenson, który po pierwszym nieudanym skoku w dwóch kolejnych otrzymał noty powyżej 90 punktów i z wynikiem 183 punkty zdobył srebrny medal. Na najniższym stopniu podium stanął mający dwa "oczka" mniej Harlaut.





Zdjęcie Birk Ruud / ROMAN PILIPEY / PAP



Nikt jednak nie zdołał się zbliżyć do Ruuda, który pewnie sięgnął po złoty medal w rywalizacji Big Air. Norweg w trzeciej próbie, będąc już pewnym złotego medalu, skakał z flagą swojego kraju w ręku. To nie przeszkodziło mu zaprezentować się niezwykle efektownie i został mistrzem olimpijskim w znakomitym stylu!