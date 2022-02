Na rozgrzewce przed sobotnim startem do rywalizacji sztafet mieszanych Marte Olsbu Roeiseland nieświadomie zgubiła część oprzyrządowania ze swojego karabinu. Zauważyła to fizjoterapeutka słoweńskiej ekipy, która przed strzelaniem przekazała go norweskiemu sztabowi i podłożono zawodniczce na stanowisko brakującą część.

Przed pierwszym strzelaniem norweska biathlonistka przez jakiś czas majstrowała przy swoim karabinie. Jak dowiedziała się telewizja NRK po prostu uzupełniała go o brakującą część.



Norwegowie zdobyli złote medale w sztafecie mieszanej, co nie byłoby możliwe bez interwencji fizjoterapeutki reprezentacji Słowenii, która znalazła brakującą część i przekazała ją rywalom, którzy zdążyli poinformować Olsbu Roeiseland o zgubie. Zawodniczka w porę poskładała wszystko i mogła z resztą swojej drużyny cieszyć się ze zwycięstwa kilkadziesiąt minut później.