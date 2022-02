Fatalne wieści z Pekinu. Trzykrotny zdobywca Pucharu Świata zarażony koronawirusem

- To najgorszy dzień w moim trenerskim życiu - mówił w rozmowie z norweskimi mediami Stuan. - To dla mnie absurdalna sytuacja, kiedy ja jestem tutaj mając świadomość, że on siedzi gdzieś w izolacji - dodawał.

Pekin 2022: Riiber z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa

Riiber należał do głównych faworytów rywalizacji w Pekinie. To trzykrotny z rzędu zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czterokrotny mistrz świata i wicemistrz olimpijski z Pjongczangu. Norwegowie liczą, że uda mu się mimo wszystko jeszcze wystartować w tych igrzyskach.





Sam zawodnik czuje się dobrze. Sztab szkoleniowy pracuje nad tym, by zapewnić mu możliwości treningu w izolacji. Takie przypadki zresztą w Pekinie są dość częste, choć oczywiście nic nie zastąpi treningów na śniegu.



Sytuacja w norweskiej kadrze jest nie do pozazdroszczenia. Wcześniej do izolacji trafiła dwójka biathlonistów, którzy zostali określeni jako bliskie kontakty osoby zakażonej i teraz czekają na wyniki testów. Riiber również miał taki status, ale dwa testy w Pekinie dały wynik pozytywny.