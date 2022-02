Curlerzy dostąpili wyjątkowego zaszczytu - to właśnie ich rywalizacja rozpoczynała zmagania na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Pierwszy mecz curlingowy - starcie par mieszanych Wielkiej Brytanii i Szwecji - odbył się już 2 lutego, a więc na dwa dni przed oficjalnym startem IO.

Pekin 2022. Curling. Niespodziewane wsparcie dla ekipy USA

Teraz rywalizacja się rozkręca - w curlerskim mikście niebawem zakończy się runda wstępna i już w poniedziałek będziemy świadkami półfinałów, a następnie, we wtorek, walki o medale. Zarówno w zawodach par mieszanych, jak i turnieju męskim oraz żeńskim biorą udział Amerykanie. I mają wielkie wsparcie w osobie... Mr. T.



Słynny wrestler i aktor, znany przede wszystkim z roli sierżanta B.A. Baracusa w wyprodukowanym w latach 80. serialu "Drużyna A", zamieścił na Twitterze jeszcze przed startem IO wymowny wpis, w którym nie krył radości z powodu rozpoczęcia współzawodnictwa curlerów.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pekin 2022. Przegląd mediów po ceremonii otwarcia. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Pekin 2022. Curling. Mr. T wielkim fanem dyscypliny

"Wow! Jestem podjarany!" (w oryginale kol. "pumped" - dosł. "napompowany") - napisał Mr. T.

"Wiecie czemu? Czas na zimowe igrzyska olimpijskie! I wiecie, co to znaczy! Moi ulubieńcy! Reprezentacja USA w curlingu powraca! Przepraszam, reprezentacja obrońców tytułu olimpijskiego w curlingu!" - stwierdził aktor, odnosząc się do triumfu męskiej kadry z igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku.

Pekin 2022. Curling. Amerykanie walczą w turnieju par mieszanych

Jak na razie w Pekinie spośród Amerykanów zdołała się zaprezentować jedynie para mieszana Vicky Persinger - Chris Plys. Duet ten zwyciężył jak dotychczas trzy pojedynki i przegrał dwa.



"Drużyna A", dzięki której zasłynął Mr. T, była tworzona w latach 1983-1987. W Polsce serial po raz pierwszy wyemitowano w latach 90.