Pekin 2022. Ile zarobią olimpijczycy za złoto, srebro i brąz?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 2022 to dobra szansa dla sportowców, by zapisać się na kartach historii, a przy okazji dorobić do domowego budżetu. Aktualne stawki są wysokie i jest o co walczyć. Ile mogą zarobić olimpijczycy w Pekinie?

Najwięcej otrzyma oczywiście złoty medalista. Za zdobycie złotego krążka i pokonanie wszystkich rywali Polski Komitet Olimpijski płaci aż 120 tysięcy zł.

Mniejsze kwoty PKOL przewiduje za drugie i trzecie miejsce. Różnice są znaczące i tak za srebrny medal, polski olimpijczyk zarabia czterdzieści tysięcy mniej niż ten, który zdobył złoto, czyli 80 tysięcy zł. Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie zajęcie trzeciego, najgorszego miejsca na podium, finalnie nie jest takie złe. Okazuje się bowiem, że olimpijczycy za brązowy medal zarabiają 50 tysięcy zł.



Reklama

Pekin 2022. Ile zarobią olimpijczycy w sportach drużynowych?

To, ile zarabiają olimpijczycy, jest także zależne od tego, czy sportowcy biorą udział w zmaganiach indywidualnych czy drużynowych. Jak łatwo się domyślić, wypłata za indywidualne medale jest wyższa od tej za krążki zdobyte w sportach drużynowych. Ile zarobią olimpijczycy za medale w rywalizacji drużynowej? Za złoty medal olimpijczycy mogą liczyć na przelew w wysokości 90 tysięcy zł.

Wysokość wynagrodzenia w sportach drużynowych, podobnie jak w zmaganiach indywidualnych, zmniejsza się w zależności od koloru krążka. I tak zarobki olimpijczyków za srebrny medal to trzydzieści tysięcy mniej od złotych medalistów i wynoszą 60 tysięcy zł. Jeszcze mniej zarabiają olimpijczycy w drużynowych sportach, którzy stoją na najniższym stopniu podium. Za brązowy medal drużynowy olimpijczycy od Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostaną 37,5 tysiąca zł.

Zarobki olimpijczyków to nie jedyne wynagrodzenie wypłacane przez PKOL. Na sukces olimpijczyków składa się przecież ogromna praca trenerów, którzy przygotowują sportowców do walki o medale. Ich sukces to także pełne portfele szkoleniowców, a ich wysokość zależy od koloru krążka. Trener za zwycięstwo swojego zawodnika dostanie 60 tysięcy złotych, srebrny medal i drugie miejsce to 40 tysięcy złotych, natomiast za zdobycie brązowego krążka szkoleniowiec dostanie 25 tysięcy zł.

Pekin 2022. Zarobki olimpijczyków - ile wynosi emerytura olimpijska?

Podsumowując wyliczenia, ile zarabiają olimpijczycy, nie należy pomijać przyszłych honorariów. Wynagrodzenie dla sportowców za zdobycie medali jest wypłacane po zakończeniu igrzysk olimpijskich. Natomiast sportowcy, po zakończeniu kariery, mogą liczyć na dożywotnią emeryturę olimpijską. Startujący w Pekinie olimpijczycy walczą więc nie tylko o medale, ale także o finansowe zabezpieczenie na przyszłość.

Ile wynosi emerytura olimpijska? Emerytura olimpijska jest ustalana na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą budżetową i przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej przez 1,4. W 2021 roku kwota bazowa wynosiła 2 031,96 zł co oznacza, że na ten moment emerytura olimpijska wynosi 2 844,74 zł na rękę. To całkiem spore miesięczne wynagrodzenie za olimpijskie sukcesy. Co ciekawe, od emerytury olimpijskiej nie jest pobierany ani podatek dochodowy, ani składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.

Zarobki olimpijczyków w postaci emerytury mogą otrzymać sportowcy, którzy ukończyli 40 lat i nie uprawiają już czynnie sportu. Emerytura olimpijska jest przyznawana także osobom, które ukończyły 35. rok życia pod warunkiem jednak, że uczestnik igrzysk olimpijskich otrzymał medal jeszcze przed wejściem w życie ustawy z 2010 r. Emerytura olimpijska jest przyznawana także tym sportowcom, którzy nie są skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie byli karany za doping.