W poniedziałek 7 lutego zostanie rozdany kolejny komplet medali na igrzyskach w skokach narciarskich. W konkursie mieszanym reprezentacja Polski nie jest zaliczana do grona faworyzowanych ekip, ale drużyna z pewnością będzie mocno podbudowana brązowym medalem, który wywalczył wczoraj Dawid Kubacki, tym samym zdobywając pierwszy medal dla Polski na igrzyskach w Pekinie.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Konkurs mieszany. Co przed nami?

Konkurs drużyn mieszanych (mikst) po raz pierwszy odbędzie się na zimowych igrzyskach olimpijskich. W zawodach na skoczni normalnej w Zhangjiakou wystartuje dzisiaj 10 reprezentacji. Będą to: Chiny, Kanada, Czechy, Rosyjski Komitet Olimpijski, Polska, Japonia, Norwegia, Niemcy, Słowenia oraz Austria. Realnie oceniając szanse - Polskę stać na zajęcie szóstego/siódmego miejsca. Czy nasza kadra w składzie: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Nicole Konderla i Kinga Rajda potwierdzi to na skoczni? A może "Biało-Czerwoni" zaskoczą i ukończą zmagania na wyższej pozycji?



Mikst rozgrywany był dotychczas na mistrzostwach świata - od 2013 r., kiedy to rywalizowano we włoskim Val di Fiemme. Wówczas wygrała Japonia, druga była Austria, a na trzecim miejscu zmagania ukończyli Niemcy. Polska nie startowała. W kolejnych zmaganiach w latach 2015, 2017, 2019 i 2021 wygrywali Niemcy. Dzisiaj na igrzyskach w Pekinie faworytem do zwycięstwa w mikście będzie reprezentacja Słowenii. O medale w konkursie drużyn mieszanych powalczą przede wszystkim także kadry Niemiec, Austrii, Japonii i Norwegii.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Konkurs mieszany (mikst): o której godzinie dzisiaj?

Konkurs drużyn mieszanych w skokach narciarskich na zimowych igrzyskach w Pekinie 2022 odbędzie się w poniedziałek 7 lutego. Pierwsza seria rozpocznie się o godzinie 12.45, natomiast o 11.30 przeprowadzona zostanie seria próbna.



Pekin 2022. Konkurs mieszany w skokach narciarskich. Gdzie oglądać w tv?

Konkurs reprezentacji mieszanych (mikst) na skoczni normalnej w Zhangjiakou można oglądać w tv na kanale Eurosport 1. Transmisja mikstu na igrzyskach w Pekinie także na TVP 1. Serię próbną przed zawodami będzie można obejrzeć na Eurosporcie 1 i TVP Sport.



Pekin 2022. Mikst w skokach narciarskich. Gdzie obejrzeć online live stream?

Rywalizację w mikście w ramach skoków narciarskich będzie można zobaczyć również online live stream. Transmisja w Internecie dostępna na Polsat Box Go oraz tvpsport.pl.



Tekstowa relacja "na żywo" z konkursu drużyn mieszanych (mikst) na sport.interia.pl.

