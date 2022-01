Nieco ponad dwa tygodnie przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Pekinie, norwescy skoczkowie otrzymali koszmarne wiadomości. Daniel Andre Tande oraz jego rodak Fredrik Villumstad otrzymali pozytywne wyniki testów na koronawirusa.

Jeśli kolejne testy potwierdzą zakażenie, obaj mogą stracić igrzyska olimpijskie.





Daniel Andre Tande i Fredrik Villumstad zakażeni koronawirusem

Sytuacja jest szczególnie przykra w przypadku Tandego, który wrócił do skakania po koszmarnym wypadku w Planicy. Co więcej, prezentował dobrą formę i stanął na podium w zawodach w Klingenthal.



W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Tande zajmuje 25. miejsce, z kolei Villumstad jest 40.



Igrzyska olimpijskie mają rozpocząć się w piątek 4 lutego i potrwać do niedzieli 20 lutego.





