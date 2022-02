Sobotnie kwalifikacje okazały się niezwykle udane dla Piotra Żyły, który skoczył aż 102,5 m, co przy nocie 112,1 pkt dało mu ostatecznie trzecie miejsce - lepsi od niego byli tylko Norwegowie Marius Lindvik i Robert Johansson.

Na przeciwległym krańcu tabeli znalazła się trójka pechowców, która nie zdołała awansować do konkursu - byli to Czech Filip Sakala, Ukrainiec Anton Korczuk, oraz reprezentant gospodarzy Qiwu Song.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Siergiej Tkaczenko z bardzo krótkim skokiem... i wielkim fartem

W najlepszej pięćdziesiątce zmieścił się za to - o włos - reprezentant Kazachstanu Siergiej Tkaczenko. 22-letni zawodnik nie mógł przy tym zaliczyć swojej próby do udanych, bo skoczył zaledwie 68 m, zdobywając 43,1 pkt.



To oznacza, że Tkaczenko uzyskał najkrótszy w historii zimowych igrzysk olimpijskich skok pozwalający na wzięcie udziału we właściwych, medalowych zmaganiach. Uwagę na ten fakt zwrócił na Twitterze Adam Bucholz, dziennikarz serwisu skijumping.pl:



Co ważne, konieczność przeprowadzania kwalifikacji w skokach narciarskich na IO wprowadzono dopiero w 2002 roku, kiedy to impreza odbywała się w amerykańskim Salt Lake City.



Wówczas na skoczni normalnej Koreańczyk Kang Chil-ku uzyskał 80 m (według innych źródeł 81 m), co dotychczas było najgorszym wynikiem. Jak jednak łatwo wyliczyć, Tkaczenko poradził sobie gorzej od niego o ponad 10 m.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. W niedziele pierwszy konkurs medalowy

Kazach na lepszy start będzie mieć szansę w niedzielę o godz. 12.00. To wówczas wystartuje rywalizacja na skoczni HS-106, w której po medale powalczy czwórka Polaków - oprócz wspominanego już Piotra Żyły w zmaganiach wezmą udział Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula. Paweł Wąsek nie został wyznaczony do kwalifikacji.