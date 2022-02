Co za wieści w sprawie 15-letniej Walijewej. Nominowana do wielkiej nagrody

Informacje w rozmowie z RB Sport przekazał Dmitrij Swiszczow, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej, a odnotował je portal sport24.ru.

Pekin 2022. Kamiła Walijewa zostanie nominowana do nagrody państwowej

Wedle nich 15-letnia Kamiła Walijewa zostanie nominowana do nagrody państwowej. Przepustką mają być wyniki, jakie nastoletnia gwiazda uzyskała na trwających igrzyskach w Pekinie.



"Kamiła Walijewa to wyjątkowa osoba w łyżwiarstwie figurowym. Jej niepowodzenia są wynikiem wywieranej na nią presji. Niewielu osób sobie z tym poradzi. Na pewno przyjmiemy ją jako mistrzynię olimpijską. Rozmawiałem z ministrem sportu (Oleg Matytsin - przyp.), że Walijewa zostanie nominowana do nagrody państwowej. Jesteśmy z niej dumni i będziemy ją chronić za wszelką cenę" - powiedział przewodniczący Swiszczow.

Od wielu dni Walijewa znajduje się pod gigantyczną presją, która jest pokłosiem wpadki dopingowej. W trakcie trwania igrzysk opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość, że zawodniczka miała pozytywny wynik testu antydopingowego. Badanie odbyło się w grudniu.

Informacja miała potężną siłę rażenia, bowiem została zakomunikowana tuż po zakończeniu olimpijskich zmagań drużynowych. W nich zespół Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego wywalczył złoty medal.

Dopuszczona w takich okolicznościach do startu w rywalizacji solistek Walijewa najpewniej nie udźwignęła na swoich wątłych barkach nieprawdopodobnego ciężaru. 15-latka na półmetku rywalizacji, po programie krótkim, jeszcze była w grze o złoty medal, zajmując pierwsze miejsce. Jednak w czwartek nie uniknęła kosztownych błędów, które spowodowały jej spadek tuż za podium, na czwartą lokatę.