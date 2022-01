Co kryje się za hasłem igrzysk w Pekinie? Motto budzi kontrowersje

Pekin 2022. Hasło zimowych igrzysk. Co oznacza?

Hasło Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 to "Razem dla wspólnej przyszłości". Zgodnie z interpretacją przedstawioną na oficjalnej stronie igrzysk, ma się za nim kryć "demonstracja jedności i wspólnego wysiłku, ucieleśniającego podstawowe wartości i wizję Ruchu Olimpijskiego, by dążyć do jedności świata, pokoju i postępu". Motto uwzględnia także kluczowe wartości Igrzysk Paraolimpijskich, a w szczególności rolę, jaką odgrywają w budowaniu "bardziej integracyjnego społeczeństwa".

"Razem dla wspólnej przyszłości" to oficjalne motto Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Pekin 2022. Hasło zimowych igrzysk olimpijskich i jego słowa "odzwierciedlają konieczność współpracy świata na rzecz lepszego jutra". Istotnym kontekstem jest trwająca walka z pandemią COVID-19.

Hasło igrzysk olimpijskich "Razem dla wspólnej przyszłości" zostało wybrane po konsultacjach, które miały miejsce między majem a wrześniem 2020 roku. W tym czasie organizatorzy igrzysk Pekin 2022 zebrali 79 propozycji haseł z chińskich uniwersytetów. Z tych pomysłów 11 haseł zostało zakwalifikowanych do finału.

Pekin 2022. Hasło igrzysk olimpijskich i kontrowersje

Hasło igrzysk olimpijskich 2022 wzbudza wiele kontrowersje ze względu na gospodarza imprezy. Nie wszyscy są przekonani co do tego, że Chiny są odpowiednim miejscem do wznoszenia haseł związanych z pokojem i poczuciem wspólnoty. Władze USA ogłosiły dyplomatyczny bojkot Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w związku z prześladowaniami religijnymi i zbrodniami przeciwko ludzkości wobec Ujgurów, których mają dopuszczać się Chiny.

W ślad za USA bojkot ogłosiła też Australia i australijscy urzędnicy nie wezmą udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w Pekinie. Premier Australii Scott Morrison stwierdził, że kraj z antypodów nie jest w stanie wyjaśnić z Państwem Środka pewnych kwestii. W tym rzekomych naruszeń praw człowieka w rejonie Sinciangu oraz działań Pekinu przeciwko australijskiemu importowi. Australijscy urzędnicy nie pojadą do Chin na igrzyska, ale zrobią to na pewno australijscy sportowcy.

Pekin 2022. Hasło igrzysk aktualne dla Rosji

Na przekór doniesieniom o bojkocie igrzysk, chęć udziału w ceremonii ich otwarcia w Pekinie w 2022 roku zapowiedział Władimir Putin. Prezydent Rosji jeszcze pod koniec 2021 roku oświadczył, że jego kraj wspiera Chiny w międzynarodowej współpracy sportowej, w tym w kwestii niedopuszczania do prób upolitycznienia sportu oraz ruchu olimpijskiego.

Obecny polityczne spory to nie pierwsze tego typu kontrowersje. Już przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie w 2008 roku sztafecie olimpijskiej we wszystkich miastach towarzyszyły liczne protesty przeciwników polityki Chin wobec Tybetu oraz Darfuru. Uczestnicy tych protestów nie tylko próbowali zakłócić bieg sztafety olimpijskiej, ale także robili wszystko, by zgasić płomień olimpijski.