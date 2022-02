Historia młodego sportowca z Portoryko może być inspiracją na dobrą książkę lub wciągający film. William Flaherty, który startuje na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie, to żywy przykład siły, która kieruje człowiekiem, gdy ten ma w sobie silną pasję do ukochanego sportu.

Flaherty nie skończył jeszcze 18 lat, a już przeżył naprawdę wiele. Kiedy był kilkuletnim chłopcem, zdiagnozowano u niego limfohistiocytozę hemofagocytową. Ten nieczęsty nowotwór zawiesił nad nim wyrok, który nie dawał mu wielkich szans na przeżycie.

Konieczny był przeszczep szpiku, który otrzymał od swojego starszego brata. To właśnie Charles był pierwszym, który zakochał się w narciarstwie.

Charles na igrzyskach i śmierć ojca

W 2018 roku Charles Flaherty pojechał na zimowe igrzyska do Pjongaczangu. To był z pewnością impuls do tego, aby powalczyć o wyjazd na najważniejsze sportowe wydarzenie.

Niemal całą rodzinę pochłonęła pasja do narciarstwa. Dennis Flaherty - ojciec braci, założył Portorykańską Federację Narciarską. Na poprzednich igrzyskach z dumą oglądał swojego starszego syna na igrzyskach. Teraz z pewnością byłby ponownie dumny. Dennis Flaherty zmarł nagle przed czterema laty.

Narciarstwo napędzało młodszego z braci. Przeszkód nie brakowało. Nie chodzi tu o kontuzje, czy problemy z finansowaniem pasji. William miał za sobą kilkadziesiąt operacji, a w najmniej oczekiwanym momencie wszystko znów powróciło.

Nawrót choroby i walka o igrzyska

Choroba nowotworowa ponownie dotknęła nastolatka. Wygrał z nią, a wkrótce potem wywalczył awans na igrzyska.

Choć spełnił się jego wielki sen o olimpijskim występie, 17-latek nie zakończył jeszcze batalii o swoje zdrowie. Sportowca czeka operacja żuchwy, po której wie, że... nie będzie już mógł uprawiać profesjonalnie narciarstwa alpejskiego.

"Hej tato, widzisz? Udało się! Dzisiaj spełniłem swoje marzenie. Ukończyłem oba przejazdy w slalomie gigancie na igrzyskach olimpijskich" - napisał na Instagramie narciarz.

"Nasze życie jest jak seria puzzli, chwile niewiarygodnej tragedii, ale także duma i nadzieja" - powiedziała mama olimpijczyka, cytowana przez "ESPN".

William Flaherty w Pekinie zajął 40. miejsce w 89-osobowej stawce.