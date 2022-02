Chwile grozy w rywalizacji biathlonistek. Zawodniczka zasłabła

Przygnębiający widok miał miejsce już na pierwszym etapie finału sztafety kobiet. Irene Cadurish zasłabła i szybko zaczęła być jej udzielana pomoc medyczna.



Pekin 2022. Irene Cadurish zasłabła w finale

Następnie 30-latka trafiła na specjalne nosze, skuterem została zwieziona z trasy i przewieziona do szpitala.



Oby powodem zasłabnięcia była choćby tylko kwestia wysokości, na jakiej położona jest olimpijska trasa. - Najlepsze życzenia powrotu do zdrowia - tej treści wpisy szybko pojawiły się w mediach społecznościowych.



To już kolejna sytuacja, gdy potrzebna była pomoc pogotowia medycznego podczas zmagań w Pekinie.

Reklama