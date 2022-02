Reeb dodał, że CAS nie rozpoczął na razie obrad, w sobotę jeszcze przekazane mają zostać wskazówki proceduralne, a grono podejmujące decyzję będzie składało się z trójki sędziów.

- Większość dowodów zostanie przedstawiona w formie wideo, a nie osobiście - zaznaczył sekretarz generalny CAS w rozmowie z dziennikarzem agencji Reuters.

Trybunał ma obecnie w Pekinie dwa biura tymczasowe, by możliwie szybko rozstrzygać sporne kwestie dotyczące igrzysk. Jedno do rozstrzygania sporów prawnych, a drugie do spraw dopingowych. Reeb stwierdził, że to raczej pierwsze z biur zajmie się sprawą 15-letniej Walijewej.

Rosyjska agencja RIA z kolei - powołując się na tamtejszą federację łyżwiarstwa figurowego - podała, że decyzja powinna zapaść jeszcze w sobotę przed godz. 23 czasu pekińskiego.

Wcześniej w sobotę Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że sprawa zostanie wyjaśniona do 15 lutego, czyli dnia rozpoczęcia rywalizacji solistek.

Zabronioną trimetazydynę wykryto u Walijewej 25 grudnia, ale wyniki badania przeprowadzonego przez laboratorium w Sztokholmie ujawniono dopiero w ostatni wtorek. Dokładnie dzień po tym, jak nastolatka razem z kolegami z reprezentacji Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego zdobyła olimpijskie złoto w rywalizacji drużynowej. Została przy tej okazji pierwszą zawodniczką w historii igrzysk, która udanie wykonała skok z czterema obrotami.

Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) nałożyła na łyżwiarkę we wtorek automatycznie tymczasowo zawieszenie, ale następnego dnia je cofnięto. MKOl i Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) odwołały się od tej decyzji do CAS.

Dyrektor laboratorium w Sztokholmie Anton Pohanka odmówił komentarza w tej sprawie Reutersowi. Komunikat wydała zaś RUSADA.

- Według informacji przesłanych nam przez laboratorium opóźnienie w analizach i przekazaniu wyników było spowodowane kolejną falą przypadków zakażenia COVID-19, wzrostem liczby zachorowań wśród pracowników laboratorium oraz zasadami kwarantanny - przekazano w tym oświadczeniu.

Trimetazydyna to substancja stosowana u chorych kardiologicznie, ale też wpływająca na przyspieszenie metabolizmu oraz zwiększająca tolerancję wysiłku fizycznego. Z tego względu od 2014 roku znajduje się na liście środków zabronionych WADA. Mogła ona pochodzić z leku na anginę, który przyjmowała Walijewa.

Rosyjscy sportowcy w kolejnej wielkiej imprezie nie startują pod flagą narodową, a pod szyldem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiej (RKO) z powodu wykluczenia tego kraju z najważniejszych i największych imprez ze względu na stosowany powszechnie i na szeroką skalę doping.