Większość państw zabrała na igrzyska olimpijskie pięciu reprezentantów, choć prawo udziału w kwalifikacjach ma tylko czterech zawodników z jednego kraju. Trenerzy musieli więc podejmować decyzje o wyborze czwórki w oparciu o wewnętrzną rywalizację.

Trener Michal Doleżal na normalnym obiekcie zrezygnował z usług Pawła Wąska, natomiast w kwalifikacjach na dużej skoczni nie wystąpi Stefan Hula.



Anže Lanišek, Stephan Leyhe i Stefan Hula wśród skreślonych

Ciężki orzech do zgryzienia miał szkoleniowiec Słoweńców, Robert Hrgota. Na normalnej skoczni z rywalizacji skreślił Cene Prevca, ale ten w treningach na dużym obiekcie prezentował się znakomicie. Hrgota pokierował się więc obecną formą i... wycofał z rywalizacji Anže Laniška.



To o tyle sensacyjne, że Lanišek zajmuje bardzo wysokie, piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wyprzedzają go jedynie najlepsi obecnie skoczkowie na świecie - Karl Geiger, Ryoyu Kobayashi, Halvor Egner Granerud oraz Marius Lindvik.



Szczęścia dotychczas nie mieli także Stephan Leyhe oraz Robin Pedersen, którzy pozostaną w rezerwie Niemców oraz Norwegów.



Początek kwalifikacji przewidziany jest na piątek na godzinę 12. Konkurs indywidualny odbędzie się w sobotę, zawody drużynowe - w poniedziałek.

