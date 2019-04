Główna część Narodowego Święta Biegania odbywa się 14 kwietnia 2019, ale to nie jedyny moment, kiedy z jego okazji w Warszawie pojawią się zmiany w ruchu i zamknięte ulice. Warto zapoznać się z tymi informacjami wcześniej. W drugi weekend kwietnia mieszkańcy stolicy powinni przygotować się zarówno na utrudnienia w ruchu samochodowym, jak i w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ulicami Warszawy pobiegną wtedy uczestnicy maratonu, biegu OSHEE 10 km oraz Charytatywnego Marszobiegu.

Zdjęcie Trenerzy Orlen Warsaw Marathonu prowadzili treningi przed startem /INTERIA.PL Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ORLEN Warsaw Marathon: Co zrobić po maratonie? INTERIA.TV

14 kwietnia zmotoryzowani mieszkańcy stolicy powinni omijać okolice stadionu PGE Narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Wybrzeża Szczecińskiego. Ta ulica będzie zamknięta dla ruchu już od 6 rano, a utrudnienia potrwają na niej do około godziny 16.

Reklama

Trasa maratonu obejmie następujące dzielnice: Pragę Południe, Mokotów, Śródmieście i Żoliborz. Zmagania rozpoczną się na ulicy Wybrzeże Szczecińskie, tuż przy PGE Narodowym, skąd biegacze wystartują o godzinie 9:00. Limit czasu to 5 godzin i 30 minut od strzału startera.

Na głównych ulicach miasta, między innymi na: Wybrzeżu Kościuszkowskim, Wybrzeżu Gdańskim, i Wybrzeżu Gdyńskim Narodowe Święto biegania dzieli się z kierowcami jezdnią. Dokładnie mówiąc, chodzi o odcinek od ul. Karowej do ul. Krajewskiego. Na użytek biegaczy wyłączony zostanie również tylko jeden pas ruchu zachodniej jezdni Wisłostrady. Cały czas będzie zachowana jej drożność w obu kierunkach.

Podobne ustalenia dotyczą ulicy Czerniakowskiej. Od odcinka przy ul. Suligowskiego, aż do Mostu Poniatowskiego i Jaracza, na potrzeby maratonu będzie wyłączony tylko jeden z trzech pasów zachodniej jezdni. Limit czasu na ukończenie maratonu to wspomniane wyżej 5 godzin i 30 minut, jednak konkretne ulice będą zamykane dla ruchu tylko czasowo i odcinkowo - w zależności od miejsca, w którym w danym czasie będą biegli zawodnicy. Ponadto służby porządkowe podczas całego czasu trwania ORLEN Warsaw Marathon będą dbały o jak najczęstsze włączanie ruchu poprzecznego na ulicach wzdłuż całej trasy biegu.

Maraton rozpoczyna się o godzinie 9:00 i pobiegnie następującymi ulicami:

Aleja Poniatowskiego - Aleja Waszyngtona - Kinowa - Zbaraska - Międzyborska - Aleja Waszyngtona - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Saska - Egipska - Bora-Komorowskiego - gen. A.E. Fieldorfa “Nila" - Wał Miedzeszyński - Wybrzeże Szczecińskie - Most Świętokrzyski - Tamka - Leona Kruczkowskiego - Rozbrat - Myśliwiecka - Agrykola - al. Tomasza Hopfera - Myśliwiecka - Piękna - al. Ujazdowskie - al. Jana Chrystiana Szucha - Puławska - Idzikowskiego - Sobieskiego - Belwederska - Jurija Gagarina - Podchorążych - Suligowskiego - Czerniakowska - Solec - Wioślarska - Wybrzeże Szczecińskie - Wybrzeże Kościuszkowskie - Tamka - Krakowskie Przedmieście - Miodowa - Bonifraterska - Konwiktorska - Zakroczymska - Krajewskiego - Wybrzeże Gdańskie - Wybrzeże Kościuszkowskie - Most Świętokrzyski - Wybrzeże Szczecińskie - Aleja Poniatowskiego.

Organizatorzy zapewniają, że trasa powinna być całkowicie przejezdna o 15:00. Ulice w okolicy Saskiej Kępy, będą dostępne już od godziny 10:30. Maraton zniknie z Mokotowa o 12:30, a o 13:30 również w Śródmieściu, po którego ulicach prowadzi część trasy maratonu, nie powinno być już żadnych utrudnień.

Bieg OSHEE na 10 km wystartuje o 9:00 i pobiegnie następującą trasą:

Aleja Poniatowskiego - Wybrzeże Szczecińskie - Most Świętokrzyski - Tamka - Krakowskie Przedmieście - Miodowa - Bonifraterska - Konwiktorska - Wybrzeże Gdańskie - Wybrzeże Kościuszkowskie - Most Świętokrzyski - Wybrzeże Szczecińskie - Aleja Poniatowskiego. Limit czasu dla krótszego dystansu to 2 godziny - po tym czasie nie powinno być już żadnych utrudnień.

Dodatkowo, dzień wcześniej na błoniach stadionu PGE Narodowego odbędzie się Charytatywny Marszobieg, który również jest częścią ORLEN Warsaw Marathon. Zamknięte będą ulice Siwca i Sokola przy nasypie kolejowym, oraz Wybrzeże Szczecińskie od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Poniatowskiego - to wszystko w godzinach 15:30-16:45. Start Charytatywnego Marszobiegu planowany jest na godzinę 16:00.

Zarówno dla uczestników, jak i dla mieszkańców Warszawy została uruchomiona specjalna infolinia pod numerem + 48 22 230 22 70. Z organizatorami można kontaktować się również mailowo pod adresem: info@orlenmarathon.pl.

Organizatorzy zapraszają do aktywnego uczestniczenia w Narodowym Święcie Biegania - w niedzielnych biegach, oraz w sobotnim Charytatywnym Marszobiegu, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc niewidomym dzieciom z Ośrodka im. Róży Czackiej w Laskach.