Julka nie widzi od urodzenia, ale nie przeszkadza jej to w pełnieniu roli wielkiej fanki Roberta Kubicy i Formuły 1. Najważniejsze, że nie przeszkadza jej to w przekraczaniu barier i spełnianiu marzeń. Znajomość dziewczynki z naszym jedynakiem w F1 przełoży się na niebagatelną pomoc Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

Ta przygoda zaczęła się niepozornie. Julka zaciągnęła tatę na prezentację samochodu Kubicy do siedziby PKN ORLEN. Dziewczynka poznawała maszynę dotykiem, była nią zafascynowana. Zauważyli to pracownicy największego koncernu paliwowego Europy Środkowej. Wpadli na pomysł, by zorganizować Julce przygodę życia. Wraz z najbliższymi wysłali ją na przedsezonowe testy Formuły 1 do Barcelony. Tam dziewczynka poznała osobiście swojego idola. W siódmym niebie była nie tylko ona. Robert również był szczerze wzruszony spotkaniem z małą fanką.

- Poznasz mnie po zniekształconej po wypadku prawej dłoni i po ... niestety dużym nosie - przedstawiał się Kubica poznającej go dotykiem dwunastolatce.

Pod wpływem tej wzruszającej przygody organizatorzy ORLEN Warsaw Marathonu postanowili wzbogacić weekend z Narodowym Świętem Biegania o Charytatywny Marszobieg.

- Do udziału w nim zachęcamy każdego. To dystans zaledwie półtora kilometra. Można go przebiec, można go przespacerować - zachęca Anna Ziobroń - dyrektor Biura Marketingu Sportowego PKN ORLEN.

Wpisowe na marszobieg wynosi tylko siedem złotych. Zebraną w ten sposób kwotę podwoi Fundacja ORLEN Dar Serca i niebagatelne środki finansowe zasilą konto ośrodka w Laskach.

Charytatywny Marszobieg odbędzie się już w najbliższą sobotę, 13 kwietnia, o godz. 16 przed stadionem PGE Narodowym.

- Pamiętacie Julkę, która odwiedziła mnie w Barcelonie? Teraz została ambasadorką Biegu Charytatywnego ORLEN Warsaw Marathon. Dołącz i Ty ze swoją rodziną i razem pomóżmy niewidzącym dzieciom - zachęca Robert Kubica.

- Ośrodek w Laskach to niezwykłe miejsce, wspaniała, ponad stuletnia tradycja. Nasza współpraca z nim trwa już długo. Ostatnio w sile 20 pracowników odnawialiśmy ściany, tworzyliśmy ściany sensoryczne. Cieszę się, że będziemy mogli wspierać Laski podczas Charytatywnego Marszobiegu - nie kryje Katarzyna Różycka - prezes Fundacji ORLEN Dar Serca.

Julka najpierw poznała samochód Roberta, później jego samego, a teraz została ambasadorką Charytatywnego Marszobiegu. Najważniejsze, że z jej i Roberta Kubicy pasja zostaje przekuta na pomoc materialną dla niewidomych dzieci, dzięki wrażliwości uczestników Charytatywnego Marszobiegu ORLEN Warsaw Marathonu i Fundacji ORLEN Dar Serca.

Michał Białoński