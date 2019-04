Anna Kiełbasińska i Tomasz Jaszczuk dołączyli do prowadzonego przez PKN ORLEN programu, zrzeszającego m.in. najlepszych polskich lekkoatletów tj.: Anitę Włodarczyk, Piotra Małachowskiego czy Pawła Fajdka.

Sukces polskiej reprezentacji lekkoatletów na halowych mistrzostwach Europy w Glasgow, którym było zwycięstwo w klasyfikacji generalnej dzięki zdobyciu pięciu złotych i dwóch srebrnych medali, stał się początkiem realizacji wcześniejszych zapowiedzi o poszerzeniu grupy wspieranej przez PKN ORLEN.



Anna Kiełbasińska zdobyła w Glasgow złoty medal w sztafecie 4x400 metrów. Dla biegaczki jest to pierwszy medal w seniorskiej karierze i od razu złoty. Do grupy dołączył także Tomasz Jaszczuk, który co prawda medalu w Szkocji nie zdobył, ale jest już złotym (2016, 2017), srebrnym (2014) i brązowym (2012) medalistą halowych mistrzostw kraju w skoku w dal. Dyscyplinę trenuje od sześciu lat, będąc zawodnikiem AZS AWF Katowice.

PKN ORLEN, jako największa firma w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, od wielu lat aktywnie wspiera zarówno sport zawodowy i amatorski, a także organizuje własne inicjatywy promujące aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia. Dziś głównym celem projektu związanego z powiększeniem Grupy Sportowej ORLEN jest wsparcie zawodników w przygotowaniach do letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

- Od lat jesteśmy bardzo aktywni w zakresie wsparcia polskiego sportu. Współpracujemy zarówno ze sportowcami indywidualnymi, jak i reprezentacjami narodowymi. Kładziemy również ogromny nacisk na krzewienie ducha sportu wśród najmłodszych, a także inwestujemy w poszukiwanie następców dzisiejszych mistrzów - mówi Anna Ziobroń, dyrektor biura marketingu sportowego, sponsoringu i eventów w PKN ORLEN.

Grupa Sportowa ORLEN działa od 2009 roku. W jej ramach zgromadzeni są wielokrotni mistrzowie i medaliści najważniejszych imprez - igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy rozgrywanych zarówno na hali, jak i na otwartych stadionach. 10 lat funkcjonowania grupy jest najbardziej obfitującym w medale okresem w historii polskiej lekkoatletyki. Poza wspomnianymi mistrzostwami Europy w Glasgow polscy sportowcy zdobyli także 8 medali podczas ubiegłorocznych zawodów w Berlinie. Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro Polacy zdobyli 11 medali, w tym dwa złote. Podobnie było 4 lata wcześniej w Londynie, z tym wyjątkiem, że wtedy na szyjach polskich sportowców zawisły 3 medale z najcenniejszego kruszcu.



W skład Grupy Sportowej PKN ORLEN wchodzi dziś 22 sportowców. Są to między innymi: Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina, Rafał Omelko i Karol Zalewski, złoci medaliści i rekordziści halowych mistrzostw świata w sztafecie 4x400 m (Birmingham 2018), srebrny medalista mistrzostw świata w skoku o tyczce Piotr Lisek (Londyn 2017), mistrzyni Europy w biegu na 1500 m Angelika Cichocka (Amsterdam 2016) czy Agata Ozdoba-Błach, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w judo.