W dniach 6-9 lutego Kraków będzie gospodarzem rozgrywek młodzieżowych europejskich pucharów CE EYBL w kategorii wiekowej do lat 15. Reprezentująca stolicę Małopolski drużyna Oknoplast Korona Szkoła Gortata spróbuje znów zaskoczyć i przysporzyć pozytywnych emocji. Tym razem na międzynarodowej arenie.

Projekt koszykarski tworzony wspólnie z firmą Oknoplast, potentatem w produkcji okien i drzwi tarasowych w skali europejskiej, zakłada tworzenie możliwie najbardziej profesjonalnych warunków do rozwoju sportowego, ale też edukacyjnego dla młodych osób. Jednym z ważnych kroków jest wkroczenie do rozgrywek międzynarodowych, gdzie zespół występujący obecnie w kategorii do lat 15 mierzy się z rówieśnikami m in. z Hiszpanii, Włoch, Finlandii i Turcji.



- Nie chcieliśmy być tylko drużyną, która rywalizuje w różnych ligach i skupia się na wygrywaniu meczów. Wspólnie z firmą Oknoplast postawiliśmy sobie śmiałe cele, które dotąd udaje się realizować nadspodziewanie dobrze. Zakładają one nie tylko walkę o korzystne rezultaty, ale zagwarantowanie warunków, infrastruktury do treningów na poziomie, jakiego nie powstydziliby się uczestnicy Euroligi. Ponadto, bardzo dużą wagę przykładamy do edukacji - mówi w skrócie Marcin Kękuś, trener i główny autor przedsięwzięcia.



Dzięki niemu oraz wsparciu przedsiębiorstwa z Ochmanowa w Krakowie zrobiono wiele dla młodzieżowej koszykówki na przestrzeni ostatnich miesięcy. Koszykarze przystąpili do programu szkoleniowego KOSSM - Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży nadzorowanego przez PZKosz i Ministerstwo Sportu. Pracują nad motoryką, mają zapewnioną opiekę fizjoterapeuty, a część zajęć realizowana jest w obiektach Parku Wodnego w Krakowie, jednego z najnowocześniejszych w Polsce, a nawet Europie. Współpraca ze Szkołą Gortata z kolei pozwala łączyć pod względem godzinowym lekcje oraz treningi.



Zdjęcie Młodzi koszykarze w akcji / Informacja prasowa

- Mając taką bazę podjęliśmy decyzję o dołączeniu do rozgrywek europejskich. To idealny bodziec do rozwoju. Wiązały się też z tym pewne obowiązki. Teraz to my gościmy wszystkie kluby, które przez cztery dni będą rywalizować o punkty w Krakowie - wyjaśnia Kękuś i za moment dodaje. - Takie zmagania gwarantują niepowtarzalne emocje. Dla samych graczy usłyszeć własny hymn to ogromne przeżycie. Później dochodzi zetknięcie z różnymi szkołami koszykówki. Czasu na zastanawianie nie ma. Trzeba sobie radzić. I właśnie w takich warunkach nauka przynosi fantastyczne efekty.



Co ciekawe, obecnie w klasyfikacji najlepszych strzelców prowadzi zawodnik Oknoplast Korony Szkoła Gortata Kraków, Bartosz Leśniak, ze średnią 25.5 punktów zdobywanych na mecz. Turniej rozgrywany będzie w dwóch halach. Wstęp wolny.

Szczegółowy terminarz poniżej:



06.02.2020 (czwartek)

Hala CSiR Politechniki Krakowskiej, ul. Kamienna 17



18:00 Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków - MBA Prievidza (Słowacja)



20:00 CB Alcala Madryt (Hiszpania) - HoNsU (Finlandia)

07.02.2020 (piątek)

Hala AGH, ul. Piastowska 26a



10:00 Suadiye Basketbol Kulubu (Turcja) - Inter Bratysława (Słowacja)



12:00 C.S U-BT Cluj Napoca (Rumunia) - MBA Prievidza (Słowacja)



14:00 USK Praga (Czechy) - Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków (Polska)



16:00 Inter Bratysława (Słowacja) - HoNsU (Finlandia)



18:00 Next Step Academy Rapallo (Włochy) - Suadiye Basketbol Kulubu Stambuł (Turcja)



20:00 C.S U-BT Cluj Napoca (Rumunia) - CB Alcala Madryt (Hiszpania)

08.02.2020 (sobota)

Hala AGH, ul. Piastowska 26a



09:30 Suadiye Basketbol Kulubu Stambuł (Turcja) - USK Praga (Czechy)



11:30 MBA Prievidza (Słowacja) - Next Step Academy (Rapallo)



13:30 Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków - CB Alcala (Hiszpania)



15:30 USK Praga (Czechy) - Inter Bratysława (Słowacja)



17:30 Next Step Academy Rapallo (Włochy) - C.S U-BT Cluj Napoca (Rumunia)



19:30 HoNsU (Finlandia) - Suadiye Basketbol Kulubu Stambuł (Turcja)

09.02.2020 (niedziela)

Hala AGH, ul. Piastowska 26a



09:00 USK Praga (Czechy) - C.S U-BT Cluj Napoca (Rumunia)



11:00 HoNsU (Finlandia) - MBA Prievidza (Słowacja)



13:00 Inter Bratysława (Słowacja) - Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków (Polska)



15:00 CB Alcala Madryt (Hiszpania) - Next Step Academy Rapallo (Włochy)