Unikatowa koszykarska inicjatywa w Krakowie

To nowy pomysł powstały z myślą o szkołach, uczniach i uczennicach z Krakowa oraz okolic.

Profesjonalnie zorganizowany system rozgrywek, specjalnie dobrane nazwy drużyn, stroje dla wszystkich zespołów, liczne nagrody, atrakcje, a przede wszystkim dobra zabawa przez cały rok szkolny. To podstawowe założenia projektu, którego głównym pomysłodawcą jest Grzegorz Radwan, były reprezentant Polski w koszykówce i twórca szkółki sportowej RadwanSport.



Mowa o Koszykarskiej Lidze Szkolnej. Przedsięwzięcia z taką frekwencją próżno szukać na mapie Polski. Zakłada ono stworzenie możliwości systematycznej koszykarskiej rywalizacji dla dzieci urodzonych w 2008 roku i młodszych, a zatem kategorii, której nie obejmują rozgrywki centralne.



Już teraz w naszych szeregach znalazło się 28 zespołów (18 drużyn chłopców, 10 drużyn dziewczynek), co daje społeczność minimum 336 zawodników.



Młodzi koszykarze i koszykarki, prowadzeni przez nauczycieli ze swoich szkół będą rywalizować w ramach utworzonych lig. Łącznie rozegranych zostanie 5 turniejów, po których nastąpi klasyfikacja. Możliwość uzyskania awansu, spadku, zdobycia pierwszego miejsca stanie się niczym podróż przez sportową krainę, a jego jednym z finałów będzie sportowa impreza z okazji Dnia Dziecka organizowana przez Park Wodny w Krakowie.



- Chcieliśmy dać możliwość podjęcia systematycznej gry właśnie dla dzieci z rocznika 2008 i młodszych, których nie obejmują jeszcze rozgrywki centralne. To namiastka świata profesjonalnego sportu, ale przede wszystkim zabawa w zorganizowanym systemie rozgrywek. Tworzymy równocześnie dla szkół szansę regularnego uczestnictwa w zawodach, pokazując, że warto też stawiać na tą codzienną pracę z najmłodszymi, bo to ona zaszczepia pasję - mówi Grzegorz Radwan, po chwili dodając. - Wszyscy będą identyfikować się ze swoimi zespołami, którym przypisano wyjątkowo wybrane logo w postaci zwierzątka. Pokażmy, że wśród najmłodszych też drzemie potencjał.



W organizację całego przedsięwzięcia włączyło się więcej podmiotów kojarzonych z lokalnym, i nie tylko, środowiskiem. Wśród partnerów znajdziemy Park Wodny w Krakowie, firmę ubezpieczeniową Witwicka Gomar, miasto Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej oraz firmę Good Lood, znanego w Krakowie sprzedawcę lodów.



Pomysł ma przede wszystkim jednoczyć i aktywizować młodych ludzi poprzez przekazywanie pasji. Pierwsze turnieje odbędą się jeszcze w listopadzie.

Adam Popek