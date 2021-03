​Oknoplast Basket Kraków. Nauka i Sport? To nie musi być trudne

Temat łączenia nauki ze sportem to nieodłączna część życia każdej młodej osoby, która chce profesjonalnie uprawiać aktywność fizyczną. Koszykarska drużyna Oknoplast Basket Kraków wspólnie ze Szkołą Gortata w Krakowie znaleźli sposób. Efekt? Czołowe miejsca w tabeli w każdej kategorii wiekowej.

Wciąż często spotyka się przekonanie, że w szkole sportowej wystarczy dobrze "rzucić, kopnąć czy odbić piłkę" i jakoś to będzie. Utwierdzają je co jakiś czas telewizyjne wywiady ze sportowcami, którzy częstokroć mają problem, żeby sklecić poprawnie zdanie, o rozbudowanej wypowiedzi nie mówiąc. YouTube pełny jest takich asów, którzy nie do końca wykorzystali czas przeznaczony na edukację. Z drugiej strony ewidentnie widać, że ten trend, na szczęście, się zmienia i nasi czołowi sportowcy nie tylko mówią płynnie po polsku, ale nie mają żadnego problemu z wypowiadaniem się w innych (kilku) językach, mając swoje zdanie i potrafiąc zaciekawić i unikając banałów.

Właśnie na takim podejściu do edukacji zależy Szkole im. Marcina Gortata i koszykarskiemu projektowi Oknoplast - wychowaniu młodych sportowców na ludzi wielu talentów o otwartej, do ciągłego rozwoju, głowie. SMS Marcina Gortata w Krakowie istnieje szósty rok. To druga najstarsza (po szkole łódzkiej) i jednocześnie druga największa (ok. 270 Uczniów) Szkoła Gortata. W budynku na os. Kościuszkowskim mieści się zarówno szkoła podstawowa, jak i liceum ogólnokształcące. Dzieci od pierwszej klasy SP trenują w wymiarze min. 16h lekcyjnych tygodniowo, realizując do tego normalną podstawę programową, wzbogaconą zazwyczaj o dodatkowe godziny dydaktyczne (np. 5h angielskiego tygodniowo, zamiast dwóch od 1 klasy SP, drugi język obcy od klasy 4 czy dodatkowo po jednej godzinie polskiego i matematyki tygodniowo w klasie maturalnej).

Jaki jest sposób, by wszystkie założenia wcielić w życie? Pierwszy to włączenie treningów klubowych w siatkę zajęć szkolnych, przez co zwalniają się wieczory i pojawia się czas na naukę, regenerację, rodzinę czy inne pasje. Dodajmy - czas bezcenny. W innym wypadku, dzieci nie mają go praktycznie w ogóle, wracając do domu po godzinie 19 lub później. Drugą niezwykle ważną rzeczą jest indywidualne podejście do Ucznia i przygotowanie oferty edukacyjnej, która z jednej strony jest bogatsza niż normalnie, a z drugiej odpowiada na rzeczywiste potrzeby Ucznia. A takimi jest np. indywidualny wybór rozszerzeń na poziomie liceum ogólnokształcącego, a nie narzucony: matematyka-fizyka czy biologia-chemia. Dzieci wraz z Rodzicami wiedzą najlepiej jakie są ich zainteresowania i jakie przedmioty mogą im się przydać w przyszłości, stąd możliwość wyboru z całej palety przedmiotów. Komfort edukacji zapewniają także małe, maksymalnie 24 osobowe oddziały, a warto dodać, że na rozszerzeniach grupy są często 8-10 osobowe.

Nieocenioną rolę w całym procesie odgrywają "dwaj Aniołowie", czyli Wychowawca i Trener, dzięki którym dzieci otoczone są fachową opieką, zarówno podczas zajęć edukacyjnych, jak i sportowych. Mało tego - Trener, jako pracownik szkoły, ma zawsze wgląd w wyniki, jakie osiąga w szkole jego podopieczny, a to gwarantuje uniknięcie sytuacji skrajnych, takich jak zagrożenia z danego przedmiotu. Z kolei Wychowawca może wychwycić problemy dotyczące choćby zmęczenia fizycznego (ogromne obciążenie organizmu młodego sportowca). Często jest też osobą, z którą może porozmawiać na tematy bardzo indywidualne. Ważnymi osobami są też Pedagog i Psycholog Sportu, które wspierają na przeróżnych płaszczyznach nie tylko dzieci, ale i rodziców. Psycholog Sportu pracuje, zarówno indywidualnie, jak i z całymi drużynami. Założenie jest oczywiste - dzieci w Szkole Marcina Gortata objęte mają być profesjonalną opieką na każdym poziomie!

Warto dodać, że projekt Oknoplast Szkoła Gortata Kraków budowany jest na kilku filarach, co znacząco zwiększa szanse na sukces. Pierwszy to klub sportowy wspierany - co jest rzadkością w polskich warunkach, przez dużą firmę, gwarantującą płynność finansową i realizację założeń. Drugim jest Szkoła Gortata, która dba o kwestie związane z edukacją i właściwym rozwojem dzieci, a przy okazji odciąża klub finansowo przez opłacanie wynajmu obiektów sportowych i sprzętu oraz zatrudnianie Trenerów. Klub wspomniane koszty, które pokrywa Szkoła, może przesunąć na inne wydatki, typu udział w elitarnej młodzieżowej Eurolidze (EYBL) czy dodatkowe zajęcia na siłowni, basenie (odnowa biologiczna) czy treningi indywidualne. Najważniejsze jest, by nie tworzyć obietnic bez pokrycia. A jak zapowiadają sprawcy zamieszania - Trener i Prezes Oknoplast Basket Marcin Kękuś i Dyrektor Administracyjny SMS Marcina Gortata Adam Lachowicz, to dopiero początek wielkiej przygody. Pozostaje tylko kibicować i trzymać mocno kciuki za powodzenie akcji.

