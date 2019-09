Koszykówka. Trwają przygotowania do wyjątkowego sezonu drużyny Oknoplast Basket Kraków

Krakowska koszykówka młodzieżowa dzięki współpracy z grupą Oknoplast weszła na zupełnie inny poziom rozwoju. Pod skrzydłami europejskiego giganta w produkcji okien i drzwi tarasowych trenują już cztery drużyny, jedna z nich zadebiutuje w młodzieżowych europejskich pucharach, a do tego zacieśnia się współpraca między pionem dziecięcym oraz seniorskim.

Młodzi zawodnicy są traktowani jak gracze uprawiający sport wyczynowo na topowych szczeblach. Mogą liczyć na nowe stroje, zgrupowania w ramach budowania formy przed rozgrywkami ligowymi, udział w ogólnokrajowych, mocno obsadzonych turniejach oraz świetne warunki do treningów.



Zespół rocznika 2005 ćwiczy obecnie w ramach Koszykarskiego Ośrodka Sportowego Szkolenia Młodzieży, czyli programu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego pozyskanie okazało się strzałem w "dziesiątkę". Pod wodzą szkoleniowca Marcina Kękusia, byłego koszykarza m in. ekstraklasowej Noteci Inowrocław, 14-latkowie trenują aż osiem razy w tygodniu. Do tego w większości chodzą do Szkoły Gortata, założonej przez wieloletniego zawodnika NBA, Marcina Gortata. Od paru tygodni towarzyszy im trener od przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, a także Park Wodny.

To właśnie obiekt o najnowocześniejszej ofercie sportowo-rekreacyjnej w Polsce jest ważnym elementem całej układanki. Znakomicie wyposażona siłowa oraz oddane do użytku saunarium są na światowym poziomie. Ekipa Oknoplast przechodzi różnorodne treningi kondycyjne i otrzymuje cały kompleks odnowy biologicznej do użytku. W ten sposób zapobiega się przeciążeniom, urazom oraz uczy się tego, jak powinien wyglądać profesjonalny proces odpoczynku. Jednocześnie, bezpośrednio po zajęciach, w obiekcie przygotowywane są specjalne posiłki o wyznaczonej ilości kalorii, dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej.



Ta sama grupa podejmie rywalizację w europejskich pucharach, gdzie sprawdzi swoje umiejętności na tle klubów z Turcji, Hiszpanii, Włoch, Finlandii, Słowacji, Czech, Rumunii, Słowacji i Czech. Oprócz niej, pod tym samym szyldem na krajowych parkietach występować będą przedstawiciele roczników 2007, 2006 i 2004. W tym ostatnim przypadku skład tworzą chłopcy, którzy przed rokiem będąc w młodszej kategorii wiekowej doszli do finałów Mistrzostw Polski. Ponadto, część graczy powoływanych jest regularnie do Reprezentacji Małopolski.



Trenerzy poszczególnych drużyn nie powinni się szczególnie martwić o nabór. W Szkole Podstawowej nr 100 w Krakowie ruszył inny z centralnych programów - Szkoleniowy Młodzieżowy Ośrodek Koszykarski, zaś w całej drabince szkoleniowej nieprzerwanie uczestnicy szkółka sportowa RadwanSport, założona przez byłego reprezentanta Polski w koszykówce, Grzegorza Radwana, oferująca koszykarską zabawę nawet dla przedszkolaków.



Nowatorskim projektem jest również wsparcie, jakie otrzymał seniorski, drugoligowy klub z Krakowa. Odtąd jego nazwa brzmi: AZS AGH Oknoplast Kraków. Celem jest powrót na zaplecze ekstraklasy. To wszystko sprawia, że w przedsięwzięcie zaangażowało się wiele osób, próbując zbudować w Krakowie konkretne podstawy pod jedną z najbardziej popularnych dyscyplin na świecie.

A to nie koniec inicjatyw.