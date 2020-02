Projekt Koszykarskiej Ligi Szkolnej stworzony przez Grzegorza Radwana, byłego reprezentanta Polski w koszykówce, spotkał się ze świetnym przyjęciem w środowisku krakowskim. Już teraz w sportowej rywalizacji bierze udział blisko 500 dzieci z 23 szkół.

Grzegorz Radwan działalność szkoleniową wśród najmłodszych prowadzi od 10 lat, za sprawą własnej szkółki sportowej RadwanSport, gdzie oprócz koszykówki prowadzi zajęcia z siatkówki oraz judo. We wrześniu 2019 roku światło dzienne ujrzał pomysł stworzenia ligi koszykarskiej dla uczniów urodzonych w 2008 roku i młodszych. Idea była śmiała, lecz jej efekty błyskawicznie pokazały, że to strzał w "dziesiątkę".



- Budowanie Koszykarskiej Ligi Szkolnej polegało na kierowaniu zapytań do nauczycieli i szkół, czy interesowałoby ich uczestnictwo w takich rozgrywkach. W ciągu 2-3 tygodni liczba uczestników sięgnęła blisko 500, więc... nie pozostawało nic innego, jak układać terminarz - wspomina z uśmiechem pierwsze kroki całego przedsięwzięcia Grzegorz Radwan.



Czym w ogóle jest Koszykarska Liga Szkolna i dlaczego właśnie taka inicjatywa powstała w stolicy Małopolski? - Wybór dyscypliny był dość oczywisty (śmiech). Mówiąc poważniej, Liga to zorganizowany system rozgrywek koszykarskich, w których rywalizacja toczy się w ramach cyklicznych turniejów. Zespoły natomiast są podzielone na dywizje. Przydział zależy od umiejętności. Po każdym turnieju następuje klasyfikacja. Można zarówno awansować na wyższy poziom, jak i spaść na niższy. W ten sposób przekazujemy elementy prawdziwych, sportowych zmagań, ale też nie wynik jest najważniejszy - opowiada Radwan.



W jego świecie przywiązanie do wyniku nie ma większego znaczenia. Mierzący 202 cm wzrostu były koszykarz m in. Unii Tarnów, Zastalu Zielona Góra, AZS-u Koszalin i Znicza Basket Pruszków bardziej skupiał się na... strojach i na radości. - Tutaj tkwi sens wszystkiego. Zaprojektowaliśmy dla każdego zespołu specjalne stroje, z logo, które tworzą zwierzątka i daliśmy dzieciom. Uśmiech zobaczyliśmy od razu. Turnieje odbywają się co 3-4 tygodnie. Chcieliśmy, by takie zawody kojarzyły się z czymś wyjątkowym. Dobrym humorem, miejscem gdzie można realizować pasję. Ona nie zna granic. Wtedy turniej staje się nagrodą. My nawet nie prowadzimy klasyfikacji rezultatów. Zaznaczamy jedynie kto wygrał - przyznaje szczerze.



Przedstawiciele innych instytucji, w tym Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki, kierują pod adresem autora pomysłu słowa pochwały. - Każde zaangażowanie tego typu pozwala budować zainteresowanie wokół koszykówki, a teraz szczególnie ważne jest ono wśród najmłodszych, by podejmowali próbę gry, wysiłku. Grzegorz swój plan realizuje bardzo szybko i frekwencja dowodzi, że z dobrym skutkiem - uważa wiceprezes KOZKosz, Marcin Kękuś.



Teraz doszła dodatkowa informacja. Finały Koszykarskiej Ligi Szkolnej odbędą się w jednej z największych hal sportowych, Tauron Arenie Kraków, mogącej pomieścić ponad 15 tysięcy widzów. - Miejsc nie powinno braknąć (śmiech). Nasza działalność wzbudziła uznanie. Młodzi gracze przez cały rok szkolny biegają w salach gimnastycznych szkół. Finał będzie wielkim wydarzeniem, bo będą mogli poczuć się tak, jakby byli już na zawodowym poziomie. Oczywiście mówię to w formie przenośni, ale właśnie podążając tą drogą chcemy rozbudzać wyobraźnię - kończy Radwan.



Zdjęcie Grzegorz Radwan / mat.prasowe /

Sylwetka:

Grzegorz Radwan - ur. 15.05.1980

Wzrost: 202 cm

Kluby:



1997-1998 Skawa Wadowice

1998-2001 Unia Tarnów

2001-2002 Pogoń Ruda Śląska

2002-2003 Wisła Kraków

2003-2004 Zastal Zielona Góra

2004-2005 Kotwica Kołobrzeg

2005-2006 AZS Koszalin

2006-2007 Kager Gdynia

2007-2009 PBG Basket Poznań

2008-2009 Big Star Tychy

2009-2010 Znicz Basket Pruszków

2010 - 2012 - Wisła Kraków