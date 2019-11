Dni 28.11-01.12 będą wyjątkowe dla zawodników z grupy Oknoplast. Cała drużyna wyjedzie do Pragi, by zainaugurować zmagania w ramach młodzieżowych europejskich pucharów. W całej Małopolsce nie ma obecnie drugiego przedstawiciela gier zespołowych, który podejmuje systematyczną rywalizację na międzynarodowej arenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trafił do kosza z połowy. Wygrał cenną nagrodę. Wideo INTERIA.TV

Przygotowania oraz plany zakładające przeprowadzenie tego przedsięwzięcia sięgają kilku miesięcy wstecz. Jednak starania całego sztabu osób z prezesem stowarzyszenia Krakowska Koszykówka Młodzieżowa zawiadującego drużyną Oknoplast i jej trenerem jednocześnie, Marcinem Kękusiem przynoszą efekty.



- Założyliśmy sobie, żeby stworzyć młodym graczom takie warunki, z jakimi mają do czynienia sportowcy na najwyższym, zawodowym poziomie. Oczywiście należy zachować proporcje, ale oprócz dostępu do najnowocześniejszego sprzętu, powołania Koszykarskiego Ośrodka Sportowego Szkolenia Młodzieży i zajęciami motorycznymi w FitPark Park Wodny Kraków, oferującym znakomitą bazę jednym z ważnych kroków były właśnie rozgrywki europejskie. Dlaczego? To nauka, która ma najwyższą wartość. Umiejętność sprawdzenia się w nieznanych dla siebie warunkach, na tle bardzo mocnych przeciwników. Tylko mierzenie się z takimi wyzwaniami pozwala na duże kroki w rozwoju - ocenia Kękuś.



W nadchodzącym turnieju jego podopieczni stawią czoła przeciwnikom z Włoch, Turcji, Rumunii i Finlandii. Warto zaznaczyć, że wychowankiem fińskiego klubu - HoNsU jest Lauri Markkanen, podkoszowy Chicago Bulls. Trudno o lepszą rekomendację.



Ponadto, tego typu wyjazdy to też umiejętność organizacji czasu, rozłożenia czasu przeznaczonego na wysiłek oraz odpoczynek i przygoda dla młodych ludzi.



- To chcemy im dać. Poza tym, warto dodać, że przystępując do rozgrywek musieliśmy spełnić określone warunki. W myśl tego, 6-9 lutego 2020 to my będziemy organizować turniej i gościć drużyny z różnych krajów. Poczynimy spore nakłady pracy, lecz uważamy, że warto - podkreśla Kękuś.



Mecze będą rozgrywane w hali "Folimanka", do niedawna areny zmagań zwycięzcy Euroligi kobiet z 2015 roku, ZVVZ USK Praga.



Terminarz rozgrywek:

Reklama



29.11

9.30 Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków - Next Step Academy Rapallo (Włochy)

15.30 Oknoplast Korona Szkołą Gortata Kraków - Suadiye Basketbol Kulubu Stambuł (Turcja)

30.11

13.00 Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków - C.S U-BT Cluj Napoca (Rumunia)

01.12

12.30 Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków - HoNsU (Finlandia)