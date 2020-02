W dniach 6-9 lutego 2020 stolica Małopolski gościła uczestników koszykarskich Młodzieżowych Europejskich Pucharów CE EYBL w kategorii wiekowej do lat 15. Rola gospodarza przypadła drużynie Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków. Jej zawodnicy przysporzyli wielu emocji.

Wszystkie dni sportowej rywalizacji były bardzo intensywne. W sumie rozegrano aż 18 spotkań, a poziomem część z nich dorównywała występom dorosłych graczy. Obserwowano dużą różnorodność. Zespoły reprezentowały aż 8 krajów europejskich i co zrozumiałe, każdy prezentował odmienny styl.

W takiej rzeczywistości odnalazła się ekipa Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków. - Początek był trudny, ale rywalizacja w europejskich pucharach z tym się wiąże. Nerwy, wysoki poziom sportowy i konieczność szybkiego podejmowania decyzji. Jednak już drugiego dnia rywalizacji pokazaliśmy prawdziwą klasę oraz charakter, co zostanie zapamiętane - mówi na wstępie trener Marcin Kękuś i główny organizator koszykarskiego projektu Oknoplast.

W pierwszy dzień krakowianie ulegli późniejszemu brązowemu medaliście, MBA Prievidza (Słowacja), ale już dzień później po niezwykle ambitnej walce pokonali USK Praga (Czechy) 71:69. - Ten pojedynek dał wiele moim zawodnikom. Kilka razy odskakiwali rywalowi, lecz ten nas doganiał. Musieliśmy walczyć do ostatniej sekundy i to my wyszarpaliśmy sukces. W takich okolicznościach radość smakuje podwójnie - ocenia Kękuś.

Krakowianie imponowali zaangażowaniem, pokazali jak szybko w ostatnich tygodniach czynią postępy i że rywalizacja na szczeblu międzynarodowym nie jest im obca. Równocześnie, sami sobie udowodnili, że dosłownie nic nie jest im już straszne. Stawili czoła zwycięzcom, CB Alcala Madryt z mierzącym 205 cm środkowym w składzie i bardzo poukładanemu Interowi Bratysława.

W starciu z ostatnim wymienionym klubem wszelkie dotychczasowe bariery pokonał lider Oknoplast Korony Szkoła Gortata Kraków, Bartosz Leśniak. Zdobył 58 punktów zachowując ponad pięćdziesięcioprocentową skuteczność rzutów z gry. Ustanowił tym samym rekord obecnego sezonu Młodzieżowych Europejskich Pucharów. M in. za to został później wyróżniony tytułem MVP.

Dodatkowo, Kraków dał się poznać jako znakomity organizator. Gościł kluby z Madrytu, Stambułu (Turcja), Rapallo (Włochy), Prievidzy, Pragi, Bratysławy, Cluj-Napoca (Rumunia) oraz Jyvaskyla (Finlandia). Wszyscy mieli praktycznie w jednym miejscu zapewnioną bazę noclegową, gastronomiczną oraz halę sportową. Ponadto, pomocna okazała się doskonała komunikacja lotnicza oraz kolejowa. - Wykonaliście naprawdę niezwykłą pracę. Było bardzo dobrze - mówił po zakończeniu turnieju Balazs Radics, przedstawiciel rozgrywek CE EYBL w kierunku przedstawicieli koszykarskiego Oknoplastu.

Z kolei doświadczenie zebrane przez młodych koszykarzy to coś znacznie więcej niż cztery rozegrane spotkania. - Przez te kilka dni przeżyliśmy więcej niż niekiedy dzieje się przez pół roku. Musieliśmy się zmierzyć z dziesiątkiem różnych okoliczności. Chłopcy zobaczyli, że najważniejsze to radzić sobie w każdej sytuacji. I poradziliśmy sobie - z dumą kończy Kękuś.

Komplet wyników:

Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków - MBA Prievidza 49:90 (14:18, 3:21, 19:25, 13:26)

Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków - USK Praga 71:69 (21:17, 17:19, 23:15, 10:18)

Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków - CB Alcala Madryt 59:94 (25:16, 13:29, 10:18, 11:31)

Oknoplast Korona Szkoła Gortata Kraków - Inter Bratysława 84:99 (22:25, 26:26, 10:27, 26:21)