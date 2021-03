Apoloniusz Tajner dla Interii: Współczuję Granerudowi. Też przechodziliśmy te stresy. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- W ostatnich dwunastu miesiącach wydaliśmy na testy na koronawirusa u naszych wszystkich reprezentantów od 600 do 800 tysięcy złotych. Testy u samych tylko skoczków podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie kosztowały nas 5 tysięcy euro. Jedno badanie to 100 euro - mówi w rozmowie z Interią Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Szef PZN odniósł się także do zakażenia koronawirusem u Halvora Egnera Graneruda.