Stefan Kraft skokiem na 127 m wygrał kwalifikacje do piątkowego konkursu na dużej skoczni Schattenbergschanze (HS-137) podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie. Łupem Austriaka najpierw padła także seria próbna. Najlepiej z Orłów spisał się Piotr Żyła, który zajął 4. miejsce, a nasi zawodnicy w komplecie awansowali do zawodów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Piotr Żyła o hierarchii swoich medali i sukcesów. Wideo INTERIA.TV

Już podczas serii próbnej zawodnicy musieli zmagać się z silnie wiejącym wiatrem i nie inaczej było w kwalifikacjach, w których skoczkowie wielokrotnie byli wstrzymywani na belce startowej. Wiało do tego stopnia mocno, że przykładowo Ukrainiec Andrij Waskuł otrzymał aż 18,4 pkt rekompensaty. Co z tego, skoro praktycznie spadł na zeskok na 77,5 m.



Coraz wyżej notowani zawodnicy również przegrywali z wiatrem wiejącym w plecy i kwalifikacje przeobraziły się w jedną, wielką loterię, długo bez efektownych odległości. Dopiero skaczący z numerami 41. i 42. Peter Prevc i Gregor Deschwanden błysnęli lotami kolejno na 129 m i 128 m. To napawało optymizmem przed skokami Polaków, które zbliżały się wielkimi krokami.

Reklama

Wtedy warunki zaczęły się zmieniać i jury zdecydowanie weszło do akcji. Johann Andre Forfang skakał z 16. belki (133,5 m), a Keihi Sato usiadł na 15. platformie startowej (128,5 m).



Z Orłów zaczynał Andrzej Stękała, jako ostatni dokooptowany do drużyny na kwalifikacje. Reprezentant AZS-u Zakopane skoczył słabo (121,5 m), ale oczywiście bardzo pewnie zagwarantował sobie awans do konkursu.



Później do akcji wkroczył Piotr Żyła, do swojej próby podszedł bardzo spokojnie, ale odległością 127 m wyrównał rezultat lidera, Stefana Krafta. Polak otrzymał jednak wyższą bonifikatę za wiatr i nie wyprzedził Austriaka.

Bardzo poprawnie spisał się także Dawid Kubacki, osiągając odległość 124 m i notując stratę do lidera tylko 8,3 pkt.

Do zielonej kreski nie doleciał także Kamil Stoch, dla którego te mistrzostwa nie układają się pomyślnie. "Orzeł z Zębu" zaliczył odległość 121,5 m.

Miejsca Polaków w kwalifikacjach: 4. Piotr Żyła (127 m), 9. Dawid Kubacki (124 m), 13. Kamil Stoch (121,5 m), 18. Andrzej Stękała (121,5 m).



Początek piątkowego konkursu indywidualnego od godz. 17. Z kolei o 15:45 ma rozpocząć się seria próbna.



Czempionat globu dla skoczków zakończy się w sobotę konkursem drużynowym. Podobnie jak dzień wcześniej, konkurs ma wystartować o 17, a seria próbna o 15:45.

Na normalnym obiekcie na najwyższym stopniu podium stanął Żyła, odnosząc swój życiowy sukces w karierze.