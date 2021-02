Debiutancki konkurs drużynowy na mistrzostwach świata skończył się dla polskich zawodniczek siódmym miejscem. Po serii próbnej było fatalnie. Trener Łukasz Kruczek opowiedział o sytuacji z Anną Twardosz.

"Biało-Czerwone" zajęły w "drużynówce" w Oberstdorfie siódme miejsce. Wcześniej w serii próbnej były jedenaste, czyli przedostatnie, gromadząc łącznie... 1,3 pkt! W serii próbnej nie ma not za styl.

Wtedy w polskiej ekipie doszło do małego zamieszania z Anną Twardosz w roli głównej. - Powiedziała, że nie umie skakać. Więc ja odpowiedziałem: "to oddaj numerek" - opowiadał po konkursie Kruczek.

- Miałem nadzieję, że to nią wstrząsnęło. Trochę przybladła, ale w konkursie już skoczyła "swoje" - zaznaczył szkoleniowiec polskiej kadry kobiet.

Skąd takie starcie trenera z zawodniczką? - To są u dziewczyn takie trochę paniczne działania. Jak nie wyjdzie skok, to nie wyjdzie skok. Co robimy? Analizujemy, wprowadzamy korekty, idziemy do kolejnego skoku jak do pierwszego. To nie jest miejsce i moment na panikę - zaznaczył trener "Biało-Czerwonych".

- Zapytaliśmy szkoleniowca, czy emocje to jest ten najtrudniejszy punkt współpracy z dziewczętami. - A jak jest z waszej strony jak z nimi rozmawiacie? - pytająco odpowiedział Kruczek.

- Emocje grają dużą rolę, ale to nie jest kwestia, której nie można wypracować. Trzeba cierpliwości - zaznaczył.

Kadrę kobiet czeka w Oberstdorfie jeszcze rywalizacja w drużynowym konkursie mieszanym oraz zawody indywidualne na dużym obiekcie.

Z Oberstdorfu Waldemar Stelmach