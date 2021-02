W konkursie drużyn mieszanych na mistrzostwach świata w Oberstdorfie, Polska w składzie: Anna Twardosz, Piotr Żyła, Kamila Karpiel, Dawid Kubacki zajęła szóste miejsce. Wygrała kadra Niemiec, przed Norwegią i Słowenią. To czwarty z rzędu złoty medal naszych zachodnich sąsiadów w tego typu rywalizacji.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Rafał Kot: Gdy Piotr Żyła usiadł na belce, to zaczął się śmiać (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Jako pierwsza z polskiej reprezentacji skok oddawała Anna Twardosz, a 85 metrów przez nią uzyskane, było przyzwoitym wynikiem. Dawał on Polsce siódme miejsce po pierwszej grupie zawodniczek.



Równo sto metrów uzyskał Piotr Żyła. Świeżo upieczony mistrz świata sprawił, że Polska awansowała po drugiej grupie skoczków na piątą pozycję.

Reklama

Dalej od niego w całej pierwszej rundzie wśród mężczyzn "polecieli" tylko Yukiya Sato (102,5 metra), a także Robert Johansson (100,5 metra).

Najdalsza odległość pierwszej rundy należała do Marity Kramer z Austrii, która wylądowała na 105,5 metrze - dla porównania swój skok oddawała z 17. belki, podczas gdy mężczyźni z 8.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Polska reprezentacja nieco straciła po skoku Kamili Karpiel, ale jej 78 metrów nie zepsuło celu, jakim był awans do finałowej rundy. Obecność w niej potwierdził niezłym skokiem na 97 metrów Dawid Kubacki.



W finałowej części zawodów udziału nie wzięły już cztery najsłabsze drużyny miksta: Finlandia, Kanada, Rumunia i Stany Zjednoczone. Polska awansowała z szóstego miejsca.



W drugiej serii Twardosz lądowała dokładnie w tym samym miejscu, co w pierwszej. Po pierwszej grupie Polska utrzymała szóste miejsce.

Żyła nie miał tyle energii, co w sobotę. W drugiej próbie skoczył zdecydowanie gorzej. Uzyskał 93 m, co było dopiero siódmym wynikiem w jego grupie. Nie stracił jednak dużo i nasza reprezentacja nadal okupowała szóstą pozycję.



Poprawiła się za to Karpiel. Wylądowała cztery metry dalej. Irma Machina skoczyła jednak 91,5 m. Za tę próbę otrzymała 19 punktów więcej od Polki i reprezentacja skacząca pod flagą Rosyjskiej Federacji Narciarskiej wyprzedziła naszą kadrę.

To co straciła Karpiel, z nawiązką odrobił Kubacki. Skoczył 103 m. Po skoku Jewgienija Klimowa na 89 m Polska wróciła przed Rosjan. Ostatecznie nasza kadra zajęła szóste miejsce.



Konkurs wygrała reprezentacja Niemiec w składzie: Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht i Karl Geiger. Drugie miejsca zajęła Norwegia, a trzecie Słowenia.



MR, MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!