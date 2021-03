Skoki narciarskie. MŚ w Oberstdorfie. Piotr Żyła: Za to dostało mi się od Horngachera

Piotr Żyła podkreślił, że zarówno Michal Doleżal, jak i jego poprzednik Stefan Horngacher są świetnymi trenerami. Nasz nowy mistrz świata zwrócił jednak uwagę na jedną, istotną różnicę.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Piotr Żyła porównuje Doleżala i Horngachera. Wideo INTERIA.TV

W sobotni wieczór nasz skoczek wywalczył złoty medal mistrzostw świata w Oberstdorfie. Po zawodach długo krążył po skoczni, cieszył się, udzielał wywiadów polskim i zagranicznym mediom. - Gdyby to było za czasów Horngachera, szybko by mnie zgarnęli i tyle byłoby z pogadania z wami - śmiał się Żyła.

Reklama

To jest, zdaniem skoczka, główna różnica w podejściu do zawodników Doleżala i Horngachera. - Teraz jest trochę więcej luzu. Wiemy, co możemy, a co nie. Ale nikt tego nie przypomina na każdym kroku i nie ma "zje..k" ze strony trenerów - barwnie wypowiedział się Żyła.

Żeby tylko mówić

Jak powiedział, praca austriackiego trenera wiązała się z większym narzucaniem zawodnikom, jak mają się zachowywać poza skocznią. - Dostosowałem się i nie miałem z tym problemu. Choć czasem stresowałem się choćby przy wywiadach, bo nie wiedziałem, czy mogę to robić. Nieraz wolałem unikać dziennikarzy jak ognia. A jak już trzeba było coś mówić, to tylko tak, żeby mówić - wspominał nasz nowy mistrz świata.

Niektóre zgrzyty na linii Horngacher-skoczkowie przedarły się do opinii publicznej. - Pierwsza grubsza afera zrobiła się, gdy z Jaśkiem Ziobrą nakręciliśmy dla żartów filmik jako bokserzy przed walką. Według mnie nie miało to żadnego znaczenia, a mimo to trochę się nam dostało - przypomniał Żyła.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

Co zmieniło się w kadrze za kadencji czeskiego szkoleniowca? - Gdy się jakąś gafę popełni, choć ostatnio zdarza się to rzadko, Dodo (Michal Doleżal - red.) zwróci czasem uwagę, czy o czymś przypomni, ale starsi zawodnicy sami już wiedzą, jak mają się zachowywać. Bardziej rygorystyczne zasady mają młodsi zawodnicy, bo teraz mamy większą grupę. Oni dopiero się uczą - powiedział 34-letni skoczek.

- Stefan kontrolował nas w innych dziedzinach, pozasportowych, takich jak choćby wywiady. Ale mnie to wcale nie przeszkadzało, że nie musiałem z wami rozmawiać - zapewnił dziennikarzy rozbawiony Żyła.

Zaznaczył, że większa dyscyplina u Horngachera wcale nie oznacza, że jest gorszym trenerem albo, że współpraca z nim była trudna. - Obaj są bardzo dobrymi trenerami. Nie ma żadnej dyskusji - podkreślił, kończąc porównanie Czecha i Austriaka.

Z Oberstdorfu Waldemar Stelmach