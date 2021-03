Piotr Żyła do końca liczył się w walce o kolejny medal na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. W konkursie na dużej skoczni zabrakło mu tylko trzech punktów, by wywalczyć medal. Polak udzielając wywiady dla "Eurosportu", wyglądał na nieco zasmuconego, że mu się to nie udało.

- Nie dało się więcej w drugim, a szkoda mi pierwszego skoku, bo nim przegrałem. Jak jestem w swoim świecie to nie ma znaczenia kiedy skacze, jak mam zielone to najważniejsze. Zrobiłem swoje, ale brakło tam, żeby to oddało - powiedział Piotr Żyła w wywiadzie dla "Eurosportu", wypowiadając się z nieco mniejszą energią niż zazwyczaj.

Piotr Żyła liderem polskiej reprezentacji

Najlepszy z Polaków dodał do swojej wypowiedzi kilka niuansów technicznych. - Zabrakło rotacji, zostałem za nartą i nie było z czego lecieć. Ta "czwórka" fajna, na Pucharze Świata jest ok, a tutaj... przydałby się chociaż brązowy medal, żeby go chociaż wypolerować. Może jutro, jest jeszcze to do zrobienia - powiedział mistrz świata z skoczni "normalnej", zapowiadając jeszcze emocje w konkursie drużynowym na skoczni dużej.

