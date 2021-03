Gdy reprezentanci Polski rywalizowali w niedzielę w mikście podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie, pozostałe polskie zawodniczki trenowały na obiekcie w Garmisch-Partenkirchen. Gdzie było ciekawiej?

Skoki narciarskie. MŚ w Oberstdorfie. Łukasz Kruczek po konkursie drużynowym kobiet.

Konkurs drużyn mieszanych wygrali Niemcy, a "Biało-Czerwoni" zajęli szóstą lokatę.

- Wiadomym było, że jest jeszcze dużo do zrobienia, by walczyć o piąte miejsce. Gdy ten krok się dokona, wtedy będzie można myśleć o walce o medale - skomentował trener damskiej części reprezentacji, Łukasz Kruczek.

Jak trener ocenił występ swoich zawodniczek? - Anna Twardosz zaliczyła kolejny bardzo dobry konkurs. Myślę, że na dużej skoczni pokaże się z dobrej strony. Kamila Karpiel dobrze pokazała się w drugim skoku - powiedział.

Skoczkinie nie mają w Oberstdorfie niemal dnia wytchnienia. Po serii treningów i konkursów na skoczni normalnej, już w poniedziałek przenoszą się na duży obiekt, by trenować przed kolejnymi zawodami.

- Emocje są codziennie. Dla Ani to pierwszy start na takiej imprezie, sama mówi, że jest bardzo zestresowana. Wielkie wrażenie wywarło na niej to, że musi stanąć do walki w jednej drużynie z mistrzem świata i byłym mistrzem świata - powiedział Kruczek, który cieszy się, że dziewczyny szóstym miejscem w Oberstdorfie wywalczyły stypendium olimpijskie.

Zawodniczki, które nie skakały w niedzielę w mikście, pojechały potrenować na dużej skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Tam z dobrej strony pokazała się Kinga Rajda, która w obecnym sezonie nie może odnaleźć formy z poprzedniego.

Podczas swojego pierwszego skoku, który był bardzo udany, krzyczała z zachwytu w trakcie lotu, mimo że, jak powiedział Kruczek, skocznia ta przy pierwszym kontakcie z nią wydaje się "przerażająca".

Na niecodzienne odgłosy zawodniczki zwrócił uwagę właśnie szkoleniowiec w rozmowie z dziennikarzami po mikście.

Z Oberstdorfu Waldemar Stelmach

