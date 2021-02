Michal Doleżal debiutuje na mistrzostwach świata w roli pierwszego trenera reprezentacji Polski. Na początek w Oberstdorfie tytułu mistrza i wicemistrza bronią Dawid Kubacki i Kamil Stoch. - Presja na pewno przyjdzie - nie ukrywa czeski szkoleniowiec.

Po trzech dniach treningów i piątkowych kwalifikacjach nadszedł dla skoczków dzień prawdy. Walka o tytuł na skoczni normalnej rozpocznie się o 16.30. "Biało-Czerwoni" awansowali do konkursu w komplecie. Na starcie staną dziś: Kubacki, Stoch, Piotr Żyła, Andrzej Stękała i Klemens Murańka.

W piątek trener naszych skoczków był spokojny. - Presja na pewno przyjdzie, ale dopiero jutro. To jest naturalne - mówił po kwalifikacjach.

Pierwszy stres może pojawić się już w sobotę rano, gdyż nasi zawodnicy muszą udać się na kolejne testy koronawirusowe.

Czech zauważył, że presja na MŚ daje się we znaki niektórym skoczkom. - Treningowe skoki pokazały mi, że pojawiła się u Andrzeja Stękały i Piotra Żyły i brakuje im luzu. Trochę więcej chcą niż potrzeba. Porozmawiamy i mam nadzieję, że wszystko będzie już normalnie - stwierdził.

Naszych skoczków zabrakło w czołowej trójce serii treningowych, jak i kwalifikacji. - W treningach też oczywiście chcemy, żeby było lepiej. Choć nie było potrzeby wygrywać tych treningów. Ważny jest konkurs - zaznaczył Doleżal.

Wrócił też do decyzji, by Stoch, Kubacki i Żyła odpuścili czwartkowe treningi. Jak stwierdził, nie chodziło o odpoczynek fizyczny. - Nie potrzebowali tylu skoków, bo zwykle rytm zawodów jest inny, w piątek seria próbna i kwalifikacje, w sobotę seria próbna i zawody. Zawodnicy są do tego przyzwyczajeni - wyjaśnił.

Czech jest pewny, że tym razem jury nie wykona numeru, jak podczas konkursu kobiet, gdy nagle bez powodu obniżono belkę przed skokiem prowadzącej po pierwszej serii Marity Kramer. Austriaczka w ogóle nie zdobyła medalu, a jej federacja złożyła protest.

- Myślę, że doskonale już wiedzą, co zrobili i mam nadzieję, że coś takiego nie pojawi się w sobotę w konkursie - skomentował Doleżal.

Jak pokonać Halvora Egnera Graneruda, który w Oberstdorfie wygrywał wszystkie serie treningowe, a także kwalifikacje?

- Dla niego to też był trening. Jest różnica między treningiem i zawodami. Radzi sobie w tym sezonie znakomicie. Wygrywa prawie każde zawody, ale mistrzostwa świata to jest zupełnie coś innego - powiedział Czech.

Przed szkoleniowcem kolejne ważne decyzje, jak choćby wybór dwóch skoczków do niedzielnego konkursu drużyn mieszanych. - Na 95 procent wystartuje w nim dwóch najlepszych naszych skoczków z sobotniego konkursu indywidualnego - ujawnił Doleżal.

Z Oberstdorfu Waldemar Stelmach