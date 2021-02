W pierwszym i drugim treningu na skoczni normalnej na mistrzostwach świata w Oberstdorfie najlepszy okazał się Niemiec Markus Eisenbichler. Nieoficjalny rekord skoczni w pierwszej serii treningowej wyrównał Norweg Marius Lindvik, który uzyskał 106,5 metra. Najwyżej z "Biało-Czerwonych" plasował się Dawid Kubacki, z szóstym i siódmym wynikiem obu sesji.

Na liście zgłoszeń do treningów znalazło się aż 78 nazwisk skoczków z 18 krajów. Nie wszyscy z nich będą mieli okazję, by zaprezentować się w kwalifikacjach - niektóre ekipy zabrały do Niemiec liczniejszą kadrę, z której będą musiały wybrać najmocniejsze ogniwa.

Tak jest między innymi w przypadku Polski. Trener Doleżal zabrał do Niemiec Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Dawida Kubackiego, Andrzeja Stękałę i Klemensa Murańkę.



I trening:



Pierwsze próby, oddawane przez słabszych zawodników nie były zachwycające. Na plus wyróżnił się jednak Kazach, Siergiej Tkaczenko, który poszybował 97,5 metra. Dobry skok oddał też Estończyk, Artti Aigro (104,5 metra).



Jako pierwszy z Polaków, z numerem 51 skakał Murańka. Uzyskał 94,5 metra i po swojej próbie zajmował miejsce pod koniec drugiej dziesiątki. Tuż po nim zaprezentował się Jakub Wolny. Wypadł zdecydowanie lepiej - 101,5 metra dawało mu czwarte miejsce.



Aigro na prowadzeniu zmienił dopiero Manuel Fettner, który lądował co prawda pół metra bliżej, lecz oddawał skok z niższego rozbiegu (13 względem 14).



Trzeci z naszych reprezentantów - Andrzej Stękała - uzyskał 98 metrów, co było wynikiem przeciętnym. Piotr Żyła uzyskał 101 metrów i uplasował się po swojej próbie w czołówce. Podobnie jak Dawid Kubacki, który wyrównał to osiągnięcie. Kamil Stoch uzyskał 98 metrów.



W pierwszym treningu najlepszy okazał się Markus Eisenbichler, który uzyskał 104,5 metra. Najlepszy z Polaków - Kubacki - był szósty. Skokiem na 106.5 metra Marius Lindvik wyrównał nieoficjalny rekord skoczni HS106, który do tej pory należał do Sebastiana Bradatscha (ustanowiony w 2012 roku).



II trening:



Na początku drugiego treningu można było obserwować najsłabsze odległościowo skoki dnia: Spulber, Muminow i Vaskul nie przekroczyli 70. metra, a Tursunżanow nawet 60. Znacznie poprawił się względem pierwszego treningu Kevin Malcew (uzyskał 96 metrów).



Jako pierwszy granicę setnego metra (100,5 m.) w drugim treningu przekroczył Manuel Fettner, który skakał jako 38. Murańska skoczył 92,5 metra, co nie było postępem względem pierwszej serii. Nie udało się to też Jakubowi Wolnemu, który wylądował na 96. metrze.



Stękała także nie zachwycił swoim lotem na 93 metry. Identyczną odległość uzyskali Żyła i Kubacki, obaj po 98,5 metra, o metr mniej poszybował Stoch (97,5 m.). Pozycję lidera treningów obronił próbą na 101,5 metra Markus Eisenbichler.



Skoki treningowe Polaków:

Dawid Kubacki: 101 i 98,5 m.



Kamil Stoch: 98, 97,5 m.



Piotr Żyła: 101 i 98,5 m.



Jakub Wolny: 101,5 i 96 m.



Andrzej Stękała: 98 i 93 m.



Klemens Murańka: 94,5 i 92,5 m.



