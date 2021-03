Łukasz Kruczek jak mało kto zna Piotra Żyłę. Trener kadry kobiet przez lata prowadził męską reprezentację Polski. Po złotym medalu skoczka na mistrzostwach świata w Oberstdorfie szkoleniowiec podzielił się swoją prawdą na temat naszego niezwykłego zawodnika.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ Oberstdorf 2021. Piotr Żyła: Dziś jest taki dzień, jak drugi dzień po weselu. Wideo INTERIA.TV

Jak to się stało, że po przeciętnych treningach i kwalifikacjach Żyła "odpalił" w idealnym momencie i został mistrzem świata?

Reklama

- To było jego atutem, że nikt go nie postawił w roli faworyta - podkreślił Kruczek.

- Faworytom ciężko się skacze na zawodach rangi mistrzowskiej. Po treningach oficjalnych wszyscy znają ich wyniki. Dziennikarze po treningu pytają: "jak się czujesz w roli faworyta?". To jest "plecak", który zawodnik musi nieść ze sobą w konkursie - powiedział szkoleniowiec.

- Piotrek tym razem tego "plecaka" nie miał. Poszedł na pełen "spontan" i, jak sam przyznał, była to dla niego fantastyczna zabawa - komentował trener polskich skoczkiń.

Żyła to wielokrotny medalista światowego czempionatu oraz mistrzostw świata w lotach indywidualnie i w drużynie. - Wszyscy wiedzą, że ma warunki do wygrywania. Jest zawodnikiem o wielkiej woli walki. W sobotę to wykorzystał, podczas gdy pozostali mieli trochę cięższy "plecak" - zaznaczył Kruczek.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

Żyła w niewiarygodnym stylu ruszał po złoty medal, śmiejąc się już na belce startowej. - To nas też trochę zaskoczyło. Oglądaliśmy to w telewizji i stwierdziliśmy, że Piotrek idzie na całość - stwierdził były trener naszych skoczków.

Jakim zawodnikiem jest nowy mistrz świata?

- Gdy jest nić porozumienia na linii trener-zawodnik, to on odda wszystko, żeby być najlepszym. Natomiast gdy pojawiają się jakieś zgrzyty, jest to zawodnik trudny do prowadzenia - podkreślił Kruczek.

- Trzeba go przekonać do własnej filozofii, wtedy jest to człowiek-dusza i może ciągnąć pozostałych zawodników - ocenił Piotra Żyłę jego były trener.

Z Oberstdorfu Waldemar Stelmach