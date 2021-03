- Nie jestem obecnie najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie. Na pewno nie będę tutaj w roli zbawiciela - tak mówił szczery do bólu Kamil Stoch po konkursie na dużej skoczni i na dzień przed rywalizacją zespołową na mistrzostwach świata w Oberstdorfie.

W piątkowych zawodach, które wygrał Austriak Stefan Kraft, Stoch zajął 19. miejsce. W drugiej serii oddał jednak dobry skok na 129,5 m i mógł być przynajmniej częściowo zadowolony.

Wyrównało się

- To taki uśmiech przez łzy. Szczerze powiem, że liczyłem na trochę więcej niż to, co się dzisiaj wydarzyło - skomentował pięciokrotny medalista mistrzostw świata indywidualnie i w drużynie.

- Moje skoki i tak były dzisiaj dużo lepsze niż wczoraj. W pierwszej serii zabrakło trochę szczęścia, w drugiej był nadmiar szczęścia. Wyrównało się - dodał.

- Przystąpiłem do konkursu z nowym, świeżym podejściem, z celami, które chciałem zrealizować. Po części udało mi się to, ale nie w stu procentach, na pewno nie tak, jak trener sobie tego życzył. Bo efekty chyba miały być trochę lepsze - gorzko komentował nasz skoczek.

Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie Stoch nie może poradzić sobie z błędami na skoczni, mimo wielkiej pracy wykonywanej przez niego samego i trenera Michala Doleżala.

- Wiem, że trener jest po to, żeby mi pomóc. Stara się znaleźć złoty środek dla mnie, najlepszy możliwy. Chce dla mnie jak najlepiej. Problem jest w tym, że obecnie ja nie potrafię zrobić tego wszystkiego tak, jak należy. Trudno mi się z tym pogodzić, jednak nie mam wyjścia i muszę - stwierdził rozczarowany skoczek.

Nie jako zbawiciel

Ostatnią szansą na dobry wynik Stocha w Oberstdorfie jest sobotni konkurs drużynowy.

- Jeżeli tylko trener zdecyduje się wystawić mnie do drużyny, jak najbardziej zrobię to, co umiem - mówił nasz skoczek jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem składu.

- Zdaję sobie sprawę, gdzie jestem. Nie jestem obecnie najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie. Na pewno nie będę tutaj w roli zbawiciela - podkreślił Stoch.

- Moim zadaniem będzie skoczyć tyle, ile potrafię w tym momencie. Wszyscy wiedzą, że nie potrafię jakoś super, ale stać mnie na solidne skoki. Na teraz nic więcej zrobić nie mogę - stwierdził trzykrotny mistrz olimpijski.

Z Oberstdorfu Waldemar Stelmach