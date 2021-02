Odbyła się seria próbna przed konkursem skoków narciarskich drużyn mieszanych w mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Najdalszy skok oddali Markus Eisenbichler i Robert Johansson (obaj po 104 metry). Wśród kobiet wyróżniła się Marita Kramer, która osiągnęła 103 metry. Do czołówki skokiem na 102 metry nawiązał Dawid Kubacki.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Rafał Kot: Gdy Piotr Żyła usiadł na belce, to zaczął się śmiać (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Jako pierwsza z polskiej reprezentacji skakała Anna Twardosz, a uzyskane przez nią 78,5 metra , było dziewiątym na 12. wynikiem w pierwszej grupie zawodniczek.

Reklama

Imponujący skok już w tej części zawodów oddała Marita Kramer - Austriaczka poleciała 103 metry, utrwalając Austrię jako jednego z faworytów konkursu "miksta".



Skoki kobiet w pierwszej grupie odbywały się z 17. pozycji najazdowej, która przed próbami mężczyzn w drugiej grupie zawodników, została obniżona do ósmej.



Dalszy skok od Kramer oddał dopiero Markus Eisenbichler, który osiągnął 104 metry. Piotr Żyła, skaczący w tej grupie skoczków, uzyskał 95,5 metra, co było szóstym wynikiem.



Robert Johansson był pierwszym z startujących, którego nota punktowa przekroczyła setkę (skok na 104 metry).



W trzeciej grupie zawodniczek skakała Kamila Karpiel, ale wypadła słabo, lądując na 67,5. metrze. Nie wystarczyło to by zdobyć jakiekolwiek punkty.



Wśród ostatnich skaczących, z najniższej w serii próbnej siódmej belki, wyróżnił się Dawid Kubacki. Jego skok na 102 metry, to była czwarta odległość całej serii próbnej.



Skoki "Biało-Czerwonych" w serii próbnej:



Anna Twardosz - 78,5 metra - 40. miejsce



Piotr Żyła - 95,5 metra - 11. miejsce



Kamila Karpiel - 67,5 metra - 42. miejsce



Dawid Kubacki - 102 metry - 4. miejsce



Drużynowe wyniki serii próbnej mikstu:



1. Austria 294,9 punktów

2. Słowenia 269,5

3. Japonia 257,5

4. Norwegia (3 skoki) 251,6

5. Niemcy 246,7

6. Rosja 226,5

7. Polska 197,3

8. Czechy 155,5

9. Kanada 134,3

10. Rumunia 113,7

11. Stany Zjednoczone 93,2

12. Finlandia 70,0



MR