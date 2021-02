- Mamy coraz starszych zawodników. Potrzebują więcej przerwy - powiedział w rozmowie z "skijumping.pl" Adam Małysz przed kwalifikacjami do sobotniego konkursu o mistrzostwo świata na normalnej skoczni.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Thomas Morgenstern o MŚ w Oberstdorfie: Kubacki faworytem! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Polacy w piątek zaprezentują się w kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej. W akcji zobaczymy Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Andrzeja Stękałę i Klemensa Murańkę. Z grona reprezentantów, którzy przyjechali do Niemiec odpadł Jakub Wolny.



Podczas rozmowy z dziennikarzami Adam Małysz sporo uwagi poświęcił Kamilowi Stochowi, a przede wszystkim - jego pozycji na najeździe, z którą od dłuższego czasu miał problemy. Były znakomity zawodnik zdradził, że z czwartkowych prób skoczka z Zębu trener Doleżal był bardzo zadowolony.



Małysz zaznaczył w rozmowie z "skijumping.pl", że nasi skoczkowie, jako zawodnicy doświadczeni potrzebują nieco więcej czasu na regenerację.



- Mamy coraz starszych zawodników. To powoduje, że oni potrzebują więcej przerwy. Ciężko trenują latem i jesienią. Zimą powinni odpuszczać niektóre elementy. Wiadomo, gdy coś szwankuje, to chce się skakać, ale czasem odrobina regeneracji powoduje szybką zmianę - mówił. - Trzeba wiele cierpliwości, a myślę że Kamil i pozostali zawodnicy ją mają - podkreślił.

Reklama

TC