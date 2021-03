Ta informacja z mistrzostw świata w Oberstdorfie wstrząsnęła w środowy poranek światem skoków narciarskich. Wielki norweski faworyt jest zakażony koronawirusem. - Moje mistrzostwa się skończyły, ale takie jest życie - skomentował ze smutkiem lider Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kamil Stoch: Swoje przetrawiłem. Wideo INTERIA.TV

Przyjechał do Niemiec jako faworyt do złotych medali. Na skoczni normalnej nie zmieścił się na podium, mimo że wygrywał wszystkie serie treningowe, a także kwalifikacje. Na dużym obiekcie też nie weźmie rewanżu, bo zatrzymał go koronawirus. Po drodze wywalczył srebro w konkursie drużyn mieszanych.



Takie życie

Reklama

Jak przekazał sam skoczek, jest smutny, ale czuje się dobrze, choć ma lekkie objawy zakażenia.

- To oczywiście oznacza, że dla mnie mistrzostwa świata już się skończyły. Szkoda, ale czasem takie jest życie. Teraz najważniejszą sprawą jest powrót do zdrowia - podkreślił Granerud.

- To pokazuje jak ważna jest ostrożność. Czuję, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby uniknąć infekcji, a mimo to się nie udało - zaznaczył norweski skoczek.

Dbał jak mało kto

- Jest to trudna sytuacja. Najważniejsze, ż Halvor jest w dobrym nastroju. Jak sam powiedział, jest to scenariusz, na który był przygotowany od początku pandemii - stwierdził menedżer Norwegów Clas Brede Brathen, cytowany przez "Verdens Gang".

Jak dodał, Granerud jest jednym z tych, którzy najbardziej dbają o ochronę przed wirusem.

- To bardzo trudne, że sportowiec, który jest jednym z największych faworytów w historii, zostaje znokautowany przez tego wirusa - żałuje Brathen.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

Norweski dziennik rozmawiał także z matką skoczka. - Halvor już wcześniej został poinformowany, że miał pozytywny wynik wczorajszego testu. Jest smutny, ale przyjmuje to ze spokojem - stwierdziła Marit Egner.

Już dzisiaj pierwsze treningi na dużym obiekcie w Oberstdorfie. Bez wielkiego faworyta z Norwegii.

Z Oberstdorfu Waldemar Stelmach