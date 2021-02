Reprezentacja Włoch w skokach narciarskich została wycofana z dalszego udziału w mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Powodem jest wykrycie wewnątrz niej przypadków zakażenia koronawirusem.

Pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa pojawiły się u członków sztabu oraz jednej z zawodniczek (jak informuje serwis "Skijumping.pl" - jest to Jessica Malsiner). Ze względów bezpieczeństwa włoska federacja zdecydowała o wycofaniu z dalszej walki całej kadry.

Oznacza to, że ekipy Italii nie zobaczymy w niedzielnym mikście oraz pozostałych odsłonach rywalizacji w Niemczech. Rozczarowania tym faktem nie krył między innymi jedyny włoski zawodnik, który zaprezentował się w sobotnim konkursie indywidualnym - Daniel Moroder. - Trudno jest się cieszyć, gdy zostajesz odesłany do domu mimo negatywnych wyników testów. To nie jest w porządku - napisał.



Niezwykle rozczarowany był także Alex Insam. - Liczyłem, ze będę mieć przed sobą jeszcze jedną szansę na dużej skoczni oraz w rywalizacji drużyn. Z powodów bezpieczeństwa zdecydowano jednak, by odesłać nas do domu - przekazał.



